Конкуренти світового ринку: у Міноборони назвали ціль на 2024 рік у галузі ОПК

Упродовж минулого року Україна змогла збільшити вітчизняне виробництво техніки та озброєння. Утім, протягом поточного року планується продовження збільшення виробництва.

Про це в інтерв’ю NV розповів заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

За його словами, оборонно-промисловий комплекс (ОПК) України зразка 2023 року значно прогресивніший та продуктивніший, ніж у 2022 році.

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Водночас амбітною метою на 2024 рік є збільшення виробництва.

Генерал-лейтенант Гаврилюк каже, що президент України Володимир Зеленський поставив завдання щодо нарощування спроможностей українського ОПК, що передбачає виготовлення різних типів озброєння, військової техніки, ракет та боєприпасів. Крім того, йдеться про якомога більшу локалізацію та масштабування виробництва саме всередині України.

За словами заступника міністра оборони, державний бюджет України на 2024 рік передбачає 257 млрд гривень на таку статтю видатків, як “озброєння, військова техніка та боєприпаси” для ЗСУ. Він вказує, що чимало фінансового ресурсу буде спрямовано на завантаження виробничих потужностей українського ОПК.

Гаврилюк нагадав, що сьогодні для держави вітчизняна оборонна промисловість перебуває у пріоритеті, особливо, враховуючи виклики російсько-української війни та потреби українського війська.

– Наш ОПК здатен стати локомотивом всієї нашої економіки. Крім того, стимулюючи розвиток та еволюцію власної оборонки, в такий спосіб ми створюємо й конкурентних гравців для світового ринку озброєнь, – каже генерал.

Заступник міністра додає: щоби виробники з України почувалися впевнено і бачили власні середньострокові та довгострокові перспективи, їх потрібно забезпечити довгостроковими контрактами. Гаврилюк зауважує, що наявність цих гарантованих державою контрактів є реальною можливістю модернізації виробництва, а також запуску ліній нової продукції, створення робочих місць і стимуляції ринку праці.

– Це потреба на відповідні спеціальності. А відтак – завдання на підготовку спеціалістів для ОПК для наших вищих та професійних навчальних закладів. Це цикл, який дозволить оживити чимало галузей економіки, – каже він.

Заступника міністра оборони вказує, що на етапі прискорення розвитку вітчизняної оборонки підтримка партнерів, фінансові та технологічні інвестиції є надважливими.

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