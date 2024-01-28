Каждый может увеличить свой вклад: Шольц призвал страны ЕС усилить поддержку Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь призвал европейские страны увеличить финансовую и военную помощь Украине.

Об этом Шольц сказал на конференции европейских делегатов СДПГ в Берлине.

В свете трудностей президента США Джо Байдена с проведением через американский Конгресс нового пакета помощи Украине, сторонники Киева “сейчас находятся в очень решительном положении”, заявил он.

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Именно поэтому он сказал, что хочет “поговорить в Европе о том, как каждый может увеличить и расширить свой вклад”.

Военная поддержка Украины в других европейских странах часто “ограничена”, считает Шольц. Правительство Германии уже выделило более €7 млрд для Украины в бюджете этого года, что на данный момент составляет более половины от общего объема взносов европейских государств, сказал он. Германия хотела сделать многое, но она была “лишь средней державой”, сказал Шольц, добавив, что теперь “все остальные должны внести свой вклад, чтобы сделать многое”.

Президент России Владимир Путин должен понять, что его расчеты не сработают, если он будет просто ждать, пока поддержка Украины ослабнет, подчеркнул Шольц, добавив, что настойчивость также является важным фактором для скорейшего установления мира в Украине.

Не Шольцом единым

Ранее лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер также призвал к большей поддержке Украины.

Линднер заявил, что европейские партнеры должны оказать Украине более активную поддержку.

По его словам, Германия делает все возможное и при необходимости “мобилизует еще больше”, заявил Линднер на Европейской партийной конференции либералов в Берлине.

Однако, добавил он, недопустимо, чтобы Германия делала еще больше, когда “другие продолжали бы делать слишком мало”. Он подчеркнул, что Европа — это сообщество ценностей, “и это должно проявиться и в этот час”, потребовал Линднер, подчеркнув, что Германия уже оказывает половину европейской помощи Украине.

— Мы не собираемся ослаблять наши обязательства, — добавил он.

Помощь от Германии

В последние месяцы роль Германии в поддержке Украины существенно увеличилась. Несмотря на сложности с госбюджетом внутри страны, официальный Берлин увеличил финансовую поддержку Украины на 2024 год и активно продолжает призывать к этому созюников по ЕС.

Так, к примеру, недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ поставит Украине шесть многофункциональных вертолетов Sea King.

При этом на Шольца уже несколько месяцев оказывают давление, требуя поставить Украине крылатые ракеты Taurus. В воскресенье он вновь заявил, что поддержка страны будет оставаться “осторожной” и “скоординированной на международном уровне”. Никаких “односторонних усилий” со стороны Германии не будет.

Источники: DW, NTV

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