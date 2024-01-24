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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Для разведки и перевозки солдат: Германия впервые предоставит Украине вертолеты Sea King

вертоліт Sea King
Фото: Depositphotos

Министр обороны Германии Борис Писториус на сегодняшнем заседании группы Рамштайн объявил, что Берлин решил поставить Киеву шесть многофункциональных вертолетов Sea King.

Об этом Министерство обороны Германии сообщило в своем аккаунте в сети X, пишет немецкая новостная служба Tagesschau.

Писториус пообещал Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 и комплекты запасных частей. Немецкая сторона также обеспечит обучение украинских военных.

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Писториус сказал, что Sea King — это проверенный и надежный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до перевозки солдат.

— Это первая немецкая поставка такого рода, — отметил он.

Напомним, что 23 января состоялось 18-е заседание в формате Рамштайн, во время которого обсуждались долгосрочная поддержка Украины, а также инновационные и технические средства для отражения Украиной российской агрессии.

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