Для разведки и перевозки солдат: Германия впервые предоставит Украине вертолеты Sea King

Министр обороны Германии Борис Писториус на сегодняшнем заседании группы Рамштайн объявил, что Берлин решил поставить Киеву шесть многофункциональных вертолетов Sea King.

Об этом Министерство обороны Германии сообщило в своем аккаунте в сети X, пишет немецкая новостная служба Tagesschau.

Писториус пообещал Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 и комплекты запасных частей. Немецкая сторона также обеспечит обучение украинских военных.

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Писториус сказал, что Sea King — это проверенный и надежный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до перевозки солдат.

— Это первая немецкая поставка такого рода, — отметил он.

Напомним, что 23 января состоялось 18-е заседание в формате Рамштайн, во время которого обсуждались долгосрочная поддержка Украины, а также инновационные и технические средства для отражения Украиной российской агрессии.

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