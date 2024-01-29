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Уничтожение оружия, которым убивали людей на Майдане: экс-командиры Беркута получили подозрения

Революція Гідності - Євромайдан
Фото: УНИАН

Двум бывшим командирам спецподразделения Беркут сообщено о подозрении из-за организации вывоза и уничтожения оружия, из которого их подчиненные убили участников Революции достоинства.

Как отметили в Офисе генпрокурора, подозрение получили бывший командир полка и экс-командир роты ПМОП.

Уничтожение оружия, которым расстреливали людей на Майдане

По данным следствия, 20 февраля 2014 года из этого оружия на улице Институтской в Киеве были убиты 48 человек и 90 участников акций протеста были ранены. Среди них лица, которые пытались оказать помощь раненым.

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Тогда командиры спецподразделения решили скрыть следы преступления, уничтожив орудия убийств. Оружие переместили, после чего вывезли с территории дислокации Беркута в неустановленное место. Там его незаконно уничтожили, разрезав на части и удалив серийные номера.

После этого части огнестрельного оружия работников Беркута утопили в притоке реки Днепр — реке Вита, а часть закопали на ее берегу. Было уничтожено, в частности, 24 автомата АКМС, снайперская винтовка Драгунова, 3 ружья Форт-500 и ружья Форт-12.

Экс-командирам подразделения инкриминируют превышение власти или служебных полномочий, похищение, присвоение огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или завладение ими путем злоупотребления служебным положением, незаконное изготовление, переделку огнестрельного оружия, незаконное удаление или изменение его маркировки.

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Источник: Офис генпрокурора
Беркут, Офис генпрокурора, Расстрелы на Майдане
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