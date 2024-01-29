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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Знищення зброї, якою вбивали людей на Майдані: екскомандири Беркута отримали підозри

Революція Гідності - Євромайдан
Фото: УНІАН

Двом колишнім командирам спецпідрозділу Беркут повідомлено про підозру через організацію вивезення та знищення зброї, з якої їхні підлеглі вбили учасників Революції гідності.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, підозру отримали колишній командир полку та екскомандир роти ПМОП.

Знищення зброї, якою розстрілювали людей на Майдані

За даними слідства, 20 лютого 2014 року з цієї зброї на вулиці Інститутській у Києві було вбито 48 осіб та 90 учасників акцій протесту було поранено. Серед них особи, які намагалися надати допомогу пораненим.

Зараз дивляться

Тоді командири спецпідрозділу вирішили приховати сліди злочину, знищивши знаряддя вбивств. Зброю перемістили, після чого вивезли з території дислокації Беркута у невстановлене місце. Там її незаконно знищили, розрізавши на частини та видаливши серійні номери.

Після цього частини вогнепальної зброї працівників Беркута втопили в притоці річки Дніпро – річці Віта, а частину закопали на її березі. Було знищено, зокрема, 24 автомати АКМС, снайперська гвинтівка Драгунова, 3 рушниці Форт-500 та рушниці Форт-12.

Екскомандирам підрозділу інкримінують перевищення влади або службових повноважень, викрадення, привласнення вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або заволодіння ними шляхом зловживанням службовим становищем, незаконне виготовлення, переробку вогнепальної зброї, незаконне видалення чи зміна її маркування.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Беркут, Офіс генпрокурора, Розстріли на Майдані
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