Фитьо о попытках россиян оккупировать Табаевку: Подают как взятие Берлина

По состоянию на утро 30 января Табаевку Харьковской области россияне не захватили, продолжаются бои, наши защитники пытаются вытеснить врага на прежние позиции.

— Поэтому все заявления, которые делает враг по поводу захвата этого маленького села, не соответствуют действительности. Вчера враг понес потери, много раненых, есть уничтоженная и подбитая техника. То есть успеха он там не достиг, — заявил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона Єдині новини.

Значение Табаевки для армии РФ

Российские войска сейчас пытаются получить какую-то победу, потому что, как отметил спикер, приближение выборов в РФ заставляет Кремль показывать гражданам через телевизор минимальные достижения, даже если небольшое село.

Сейчас смотрят

— К сожалению, там еще побеждает телевизор над холодильником. Поэтому такие населенные пункты как Крохмальное, где жили 45 человек, а Табаевка — еще меньше, в информационном поле продаются обществу, как взятие Берлина, — объяснил Фитьо.

По его словам, враг воспринимает малейшую победу, которая имеет административное название, как нечто невероятное.

Спикер говорит, что Табаевка расположена в низине в болотистой местности, что значительно усложняет контроль над селом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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