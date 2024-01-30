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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Фітьо про спроби росіян окупувати Табаївку: Подають як взяття Берліну

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на ранок 30 січня Табаївку Харківської області росіяни не захопили, тривають бої, наші захисники намагаються витіснити ворога на попередні позиції.

– Тому усі заяви, які робить ворог з приводу захоплення цього малесенького села, не відповідають дійсності. Вчора ворог зазнав втрат, багато поранених, є знищена та підбита техніка. Тобто успіху він там не досяг, – заявив речник Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону Єдині новини.

Значення Табаївки для армії РФ

Російські війська зараз намагаються здобути хоч якісь перемоги, тому що, як зауважив речник, наближення виборів у РФ змушує Кремль показувати громадянам через телевізор мінімальні здобутки, навіть якщо невеличке село.

Зараз дивляться

– На жаль, там ще перемагає телевізор над холодильником. Тому такі населені пункти як Крохмальне, де жили 45 людей, а Табаївка – ще менший, в інформаційному полі продаються суспільству, як взяття Берліну, – пояснив Фітьо.

За його словами, ворог сприймає найменшу перемогу, яка має адміністративну назву, як щось найнеймовірніше.

Речник каже, що Табаївка розташована в низині у болотяній місцевості, що значно ускладнює контроль над селом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Армія Росії, Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія, Харківська область
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