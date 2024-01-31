Вопрос жизни и смерти: пять лидеров ЕС призвали передать Украине снаряды и оружие

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министры Дании Метте Фредериксен, Чехии Петр Фиала, Эстонии Кая Каллас и Нидерландов Марк Рютте призвали к коллективным усилиям для долгосрочного вооружения Украины.

Об этом говорится в их совместном письме, пишет Financial Times.

Указано, что Украина не имеет достаточного количества артиллерийских боеприпасов, а обязательства союзников по военной поддержке рискуют не соответствовать потребностям Киева.

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— В начале прошлого года ЕС взял на себя амбициозную цель поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. Суровая правда: мы не достигли этой цели, — сообщается в письме.

Лидеры стран ЕС указывают, что нужно восстановить решимость и удвоить усилия, чтобы обеспечить поддержку столько, сколько потребуется.

Они отметили, что нужно “немедленно” передать Киеву боеприпасы и системы вооружения, такие как гаубицы, танки, БпЛА и средства противовоздушной обороны, поскольку новые заказы, которые размещают сегодня, попадут на поле боя только в следующем году.

С этой целью надо искать пути ускорения доставки обещанных снарядов в Украину. Это может быть передача имеющихся запасов или совместная закупка через оборонные предприятия.

Такие действия требуют расширения промышленных мощностей в Европе посредством рамочных закупочных контрактов и стабильных инвестиций со стороны государств-членов.

— Решающее значение имеет наша способность продолжать поддерживать и укреплять оборону Украины как зимой, так и в долгосрочной перспективе. Это вопрос нашей общей европейской безопасности, а для храбрых женщин и мужчин украинских Вооруженных сил — вопрос жизни и смерти, — подчеркнули политики.

Лидеры ЕС добавили, что помощь Украине должна оставаться коллективным усилием и решения должны быть приняты каждой страной. Только тогда Украина сможет достичь успеха в защите от российской агрессии.

— Россия не ждет никого, и мы должны действовать сейчас. Если Украина проиграет, долгосрочные последствия и расходы будут гораздо выше для всех нас. Мы, европейцы, несем особую ответственность. Поэтому мы должны действовать. От этого зависит будущее Европы, — резюмировали они.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что готов поддержать предоставление Украине помощи ЕС в размере €50 млрд, если сумму ежегодно будут утверждать во время голосования.

Источник : Financial Times

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