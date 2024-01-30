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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Орбан согласился не накладывать вето на €50 млрд от ЕС Украине, но назвал условие

Орбан согласился не накладывать вето на €50 млрд от ЕС Украине, но назвал условие
Фото: Getty Images

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что готов поддержать предоставление Украине помощи из бюджета Европейского Союза в размере €50 млрд.

Об этом он сказал в интервью французскому изданию Le Point, но отметил, что не будет накладывать вето при одном условии.

По словам Орбана, Венгрия поддержит выделение помощи, только если сумму ежегодно будут утверждать во время голосования.

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— Мы решили сделать компромиссное предложение. Венгрия готова участвовать в решении 27-ми, если будет гарантировано, что мы ежегодно будем решать, отправлять или нет эти средства. И это ежегодное решение должно иметь ту же правовую основу, что и сегодня: оно должно быть единодушным, — сказал он.

В то же время, глава венгерского правительства заявил, что считает €50 млрд большой суммой и Будапешт все еще не согласен на изменения в бюджете из-за этого.

Также он пожаловался, что его требования в этом вопросе интерпретируются некоторыми странами-членами ЕС как шантаж.

Выделение €50 млрд для Украины от ЕС

В декабре прошлого года Орбан наложил вето на решение о долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом €50 млрд от ЕС.

Недавно Financial Times написала, что ЕС будет саботировать экономику Венгрии, если Будапешт заблокирует помощь на саммите Евросовета.

В случае, если Венгрия не согласится, лидеры ЕС предложили обходной путь, который предусматривает соглашение между 26 странами-членами и Украиной. Это также лишит Будапешт доступа к связанным фондам ЕС, например, по вопросам миграции.

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29 января советник венгерского премьера Балаж подтвердил, что Будапешт направил в субботу Брюсселю предложение, которое свидетельствует о готовности идти на уступки, если другие “оговорки” были добавлены.

Источник: Le Point

Європейський Союз, Віктор Орбан, Венгрия
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