Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина закупит у Швеции
Эксклюзив
Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката
Биография
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ на 6 февраля: за сутки – минус 1020 российских оккупантов

Втрати РФ на 22 грудня 2023
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 020 российских оккупантов.

Такие данные обнародовали утром 6 февраля в Генеральном штабе ВСУ.

Таким образом на 713-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли более 390,5 тыс.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 6 февраля 2024

  • личного состава – около 390 580 (+1 020),
  • танков ‒ 6 365 (+17),
  • боевых бронированных машин ‒ 11 857 (+35),
  • артиллерийских систем – 9 367 (+18),
  • реактивных систем залпового огня – 979,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 665 (+1),
  • самолетов – 332,
  • вертолетов – 324,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 173,
  • крылатых ракет ‒ 1 848,
  • кораблей (катеров) ‒ 24,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 453 (+41),
  • специальной техники – 1 496 (+10).

Полномасштабная война в Украине длится уже 713-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ обстреляла Змиев дронами Шахед: вспыхнул пожар
Вибухи в Україні, обстріл
Впереди более сложные битвы: что пишут иноСМИ о назначении Сырского и отставке Залужного
Потери РФ на 6 февраля: за сутки – минус 1020 российских оккупантов
Это очевидно: эксперты объяснили, почему Залужный ушел в отставку с должности главкома ВСУ
Потери РФ на 6 февраля: за сутки – минус 1020 российских оккупантов
Отставка Залужного, Сырский — главком, обмен пленными и помощь США: главные новости 8 февраля
Потери РФ на 6 февраля: за сутки – минус 1020 российских оккупантов
Залужный: отставка — Зеленский предложил в дальнейшем быть в команде
Потери РФ на 6 февраля: за сутки – минус 1020 российских оккупантов
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Торговали белыми билетами! В Одесской области задержали военкома и… | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Потери РФ на 6 февраля: за сутки – минус 1020 российских оккупантов
Ракета унесла жизнь мужчины… мощная атака на Николаев | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Потери РФ на 6 февраля: за сутки – минус 1020 российских оккупантов
Оккупанты сосредотачивают мощные силы возле Новомихайловки | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Потери РФ на 6 февраля: за сутки – минус 1020 российских оккупантов
В РФ начнут конфисковывать имущество за “фейки” об армии | Новости Факты ICTV за 07.02.202
Потери РФ на 6 февраля: за сутки – минус 1020 российских оккупантов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь