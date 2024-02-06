Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ на 6 февраля: за сутки – минус 1020 российских оккупантов
В течение суток Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 020 российских оккупантов.
Такие данные обнародовали утром 6 февраля в Генеральном штабе ВСУ.
Таким образом на 713-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли более 390,5 тыс.
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Потери РФ на 6 февраля 2024
- личного состава – около 390 580 (+1 020),
- танков ‒ 6 365 (+17),
- боевых бронированных машин ‒ 11 857 (+35),
- артиллерийских систем – 9 367 (+18),
- реактивных систем залпового огня – 979,
- средств противовоздушной обороны ‒ 665 (+1),
- самолетов – 332,
- вертолетов – 324,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 173,
- крылатых ракет ‒ 1 848,
- кораблей (катеров) ‒ 24,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 453 (+41),
- специальной техники – 1 496 (+10).
Полномасштабная война в Украине длится уже 713-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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