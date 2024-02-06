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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати РФ на 6 лютого: за добу – мінус 1020 російських окупантів

Втрати РФ на 22 грудня 2023
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 1 020 російських окупантів.

Такі дані оприлюднили вранці 6 лютого в Генеральному штабі ЗСУ.

Тож станом на 713-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 390,5 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 6 лютого 2024

  • особового складу ‒ близько 390 580 (+1 020),
  • танків ‒ 6 365 (+17),
  • бойових броньованих машин ‒ 11 857 (+35),
  • артилерійських систем – 9 367 (+18),
  • реактивних систем залпового вогню – 979,
  • засобів протиповітряної оборони  ‒ 665 (+1),
  • літаків – 332,
  • гелікоптерів – 324,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 173,
  • крилатих ракет ‒ 1 848,
  • кораблів (катерів) ‒ 24,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 453 (+41),
  • спеціальної техніки ‒ 1 496 (+10).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 713-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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