Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати РФ на 6 лютого: за добу – мінус 1020 російських окупантів
Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 1 020 російських окупантів.
Такі дані оприлюднили вранці 6 лютого в Генеральному штабі ЗСУ.
Тож станом на 713-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 390,5 тис.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 6 лютого 2024
- особового складу ‒ близько 390 580 (+1 020),
- танків ‒ 6 365 (+17),
- бойових броньованих машин ‒ 11 857 (+35),
- артилерійських систем – 9 367 (+18),
- реактивних систем залпового вогню – 979,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 665 (+1),
- літаків – 332,
- гелікоптерів – 324,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 173,
- крилатих ракет ‒ 1 848,
- кораблів (катерів) ‒ 24,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 453 (+41),
- спеціальної техніки ‒ 1 496 (+10).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 713-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.