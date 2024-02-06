Втрати РФ на 6 лютого: за добу – мінус 1020 російських окупантів

Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 1 020 російських окупантів.

Такі дані оприлюднили вранці 6 лютого в Генеральному штабі ЗСУ.

Тож станом на 713-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 390,5 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 6 лютого 2024

особового складу ‒ близько 390 580 (+1 020),

танків ‒ 6 365 (+17),

бойових броньованих машин ‒ 11 857 (+35),

артилерійських систем – 9 367 (+18),

реактивних систем залпового вогню – 979,

засобів протиповітряної оборони ‒ 665 (+1),

літаків – 332,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 173,

крилатих ракет ‒ 1 848,

кораблів (катерів) ‒ 24,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 453 (+41),

спеціальної техніки ‒ 1 496 (+10).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 713-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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