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Боррель в Киеве: ЕС предоставит Украине 1 млн боеприпасов до конца года

Боррель в Киеве: ЕС предоставит Украине 1 млн боеприпасов до конца года
Фото: Правительственный портал

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассчитывает на предоставление Украине 1,155 млн боеприпасов до конца 2024 года.

Об этом он заявил во время брифинга в Киеве по итогам встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

— Я хотел отметить, что продолжает расти и развиваться оборонно-промышленный комплекс Евросоюза. Можно констатировать, что его способность повысилась на 40%. Я также могу дать достаточно конкретную цифру по боеприпасам. До конца этого года мы рассчитываем на 1 млн 155 тыс. — вот такая конкретная цифра, — подчеркнул он.

Боррель также напомнил, что общая сумма предоставленной помощи со стороны ЕС достигает €88 млрд, из которых €28 млрд — это та, которая поступала именно в виде военной поддержки.

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По его словам, кроме этих средств, которые уже были потрачены, будет, безусловно, продолжение работы в этом направлении.

Жозеп Боррель приехал в Киев 6 февраля с двухдневным визитом. Это уже четвертый его визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

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Жозеп Боррель

боєприпаси, Война в Украине, Денис Шмыгаль, Жозеп Боррель, Зброя для України, Київ, снаряди, Украина-ЕС
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