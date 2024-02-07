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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Боррель у Києві: ЄС надасть Україні 1 млн боєприпасів до кінця року

Боррель у Києві: ЄС надасть Україні 1 млн боєприпасів до кінця року
Фото: Урядовий портал

Високий представник Євросоюзу в закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель розраховує на надання Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

Про це він заявив під час брифінгу у Києві за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

– Я хотів зазначити, що продовжує зростати та розвиватися оборонно-промисловий комплекс Євросоюзу. Можна констатувати, що його спроможність підвищилася на 40%. Я також можу дати достатньо конкретну цифру щодо боєприпасів. До кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 тис. – отака конкретна цифра, – наголосив він.

Боррель також нагадав, що загальна сума наданої допомоги з боку ЄС сягає €88 млрд, з яких €28 млрд – це та, яка надходила саме у вигляді військової підтримки.

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За його словами, окрім цих коштів, які вже були витрачені, буде, безумовно, продовження роботи у цьому напрямку.

Жозеп Боррель приїхав до Києва 6 лютого з дводенним візитом. Це вже четвертий його візит в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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боєприпаси, Війна в Україні, Денис Шмигаль, Жозеп Боррель, Зброя для України, Київ, снаряди, Україна-ЄС
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