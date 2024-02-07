Малиновская Ангелина, редактор ленты
Взрывы в Киеве и области 7 февраля: сбили около 20 ракет, есть погибшие
Утром 7 февраля в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работает ПВО.
Взрывы в Киеве 7 февраля
О взрывах в столице сообщил мэр Виталий Кличко.
В КГВА добавили, что работает ПВО и призвали находиться до отбоя в укрытиях.
Около 7:40 в Киеве повторно прогремели взрывы.
Около 8:00 в столице снова слышны взрывы, работает ПВО.
Последствия обстрела Киева 7 февраля
В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы.
По данным Кличко, после взрыва вызвали медиков в Днепровский район. Двум пострадавшим оказали помощь на месте.
Также повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу были без электроэнергии.
В Голосеевском районе горели машины и помещения СТО. В 18-этажном доме тушили возгорание на нескольких этажах.
— В результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно начнут ремонтные работы, — сообщил мэр.
Обновлено в 10:30 Президент Владимир Зеленский сообщил о двух погибших в столице в результате атаки.
— В Киеве пострадали более десяти человек, по состоянию на сейчас известно о двух погибших. Под завалами могут быть люди. В столице повреждены некоторые коммуникации, в частности высоковольтные кабели. Продолжается работа, чтобы как можно быстрее все восстановить, — говорится в сообщении.
В КГВА отметили, что в Голосеевском районе, из многоэтажного жилого дома, где произошел пожар эвакуированы 52 человека, 8 — спасены. 12 человек получили травмы.
В результате пожара на станции СТО сгорело или повреждено около 40 авто. Пожар ликвидирован.
Обновлено в 11:44 Количество погибших возросло до четырех.
Экстренные службы продолжают работать в Голосеевском районе столицы.
Обновлено в 19.40. Количество пострадавших возросло до 40 человек. Таким образом, количество пострадавших выросла.
В Днепровском районе повреждения теплосети. Без отопления 355 жилых домов. Ожоговый центр, расположенный в этом районе, запитан от модульных котельных. Ведутся восстановительные работы.
Последствия обстрела Киевской области 7 февраля
На Киевщине продолжаются работы по ликвидации последствий утренней террористической ракетной атаки оккупантов.
К сожалению, количество пострадавших возросло до 3 человек.
— Травмы незначительные: порезы лица, конечностей и легкие контузии. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, — сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Увеличилось и количество поврежденных в результате падения обломков объектов.
Всего повреждено 58 частных домов, 6 квартир в 5 многоэтажных домах, дом культуры, учебное заведение, почтовое отделение, 12 легковых авто.
На объектах частично выбиты окна, посеченные двери, повреждены крыши и стены.
ПВО над Киевом сбила около 20 ракет
Во время атаки РФ применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории РФ.
Воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа.
— Ракеты заходили на столицу несколькими волнами с разных направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено примерно два десятка вражеских ракет, — сообщили в КГВА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 714-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.