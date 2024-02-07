Взрывы в Киеве и области 7 февраля: сбили около 20 ракет, есть погибшие

Утром 7 февраля в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работает ПВО.

Взрывы в Киеве 7 февраля

О взрывах в столице сообщил мэр Виталий Кличко.

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В КГВА добавили, что работает ПВО и призвали находиться до отбоя в укрытиях.

Около 7:40 в Киеве повторно прогремели взрывы.

Около 8:00 в столице снова слышны взрывы, работает ПВО.

Последствия обстрела Киева 7 февраля

В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы.

По данным Кличко, после взрыва вызвали медиков в Днепровский район. Двум пострадавшим оказали помощь на месте.

Также повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу были без электроэнергии.

В Голосеевском районе горели машины и помещения СТО. В 18-этажном доме тушили возгорание на нескольких этажах.

— В результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно начнут ремонтные работы, — сообщил мэр.

Обновлено в 10:30 Президент Владимир Зеленский сообщил о двух погибших в столице в результате атаки.

— В Киеве пострадали более десяти человек, по состоянию на сейчас известно о двух погибших. Под завалами могут быть люди. В столице повреждены некоторые коммуникации, в частности высоковольтные кабели. Продолжается работа, чтобы как можно быстрее все восстановить, — говорится в сообщении.

В КГВА отметили, что в Голосеевском районе, из многоэтажного жилого дома, где произошел пожар эвакуированы 52 человека, 8 — спасены. 12 человек получили травмы.

В результате пожара на станции СТО сгорело или повреждено около 40 авто. Пожар ликвидирован.

Обновлено в 11:44 Количество погибших возросло до четырех.

Экстренные службы продолжают работать в Голосеевском районе столицы.

Обновлено в 19.40. Количество пострадавших возросло до 40 человек. Таким образом, количество пострадавших выросла.

В Днепровском районе повреждения теплосети. Без отопления 355 жилых домов. Ожоговый центр, расположенный в этом районе, запитан от модульных котельных. Ведутся восстановительные работы.

Последствия обстрела Киевской области 7 февраля

На Киевщине продолжаются работы по ликвидации последствий утренней террористической ракетной атаки оккупантов.

К сожалению, количество пострадавших возросло до 3 человек.

— Травмы незначительные: порезы лица, конечностей и легкие контузии. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, — сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Увеличилось и количество поврежденных в результате падения обломков объектов.

Всего повреждено 58 частных домов, 6 квартир в 5 многоэтажных домах, дом культуры, учебное заведение, почтовое отделение, 12 легковых авто.

На объектах частично выбиты окна, посеченные двери, повреждены крыши и стены.

ПВО над Киевом сбила около 20 ракет

Во время атаки РФ применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории РФ.

Воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа.

— Ракеты заходили на столицу несколькими волнами с разных направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено примерно два десятка вражеских ракет, — сообщили в КГВА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 714-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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