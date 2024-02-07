Вибухи у Києві та області 7 лютого: збили близько 20 ракет, є загиблі

Вранці 7 лютого у Києві та Київській області прогриміли вибухи, працює ППО.

Вибухи у Києві 7 лютого

Про вибухи у столиці повідомив мер Віталій Кличко.

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У КМВА додали, що працює ППО і закликали перебувати до відбою в укриттях.

Близько 7:40 у Києві повторно пролунали вибухи.

Близько 8:00 у столиці знову чутно вибухи, працює ППО.

Наслідки обстрілу Києва 7 лютого

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці.

За даними Кличка, після вибуху викликали медиків у Дніпровський район. Двом постраждалим надали допомогу на місці.

Також пошкоджені дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі залишилися без електроенергії.

У Голосіївському районі палали автівки та приміщення СТО. У 18-поверховому будинку гасили загоряння на кількох поверхах.

– Внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці. Фахівці зʼясовують масштаби і невідкладно розпочнуть ремонтні роботи, – повідомив мер.

Оновлено о 10:30 Президент Володимир Зеленський повідомив про двох загиблих у столиці внаслідок атаки.

– У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити, – йдеться у повідомленні.

У КМВА зазначили, що в Голосіївському районі, з багатоповерхового житлового будинку, де сталася пожежа евакуйовано 52 людини, 8 — врятовано. 12 людей отримали травми.

Внаслідок пожежі на станції СТО згоріло або пошкоджено близько 40 авто. Пожежу ліквідовано.

Оновлено об 11:44 Кількість загиблих зросла до чотирьох.

Екстрені служби продовжують працювати в Голосіївському районі столиці.

Оновлено о 19.40. Внаслідок атаки 40 осіб дістали поранення. Таким чином, кількість постраждалих зросла.

У Дніпровському районі пошкодження тепломережі. Без опалення 355 житлових будинків. Опіковий центр, розташований в цьому районі, заживлено від модульних котелень. Ведуться відновлювальні роботи.

Наслідки обстрілу Київської області 7 лютого

На Київщині продовжуються роботи з ліквідації наслідків ранкової терористичної ракетної атаки окупантів.

На жаль, кількість потерпілих зросла до 3 осіб.

– Травми незначні: порізи обличчя, кінцівок та легкі контузії. Всі потерпілі отримали необхідну медичну допомогу, – повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко

Збільшилася й кількість пошкоджених внаслідок падіння уламків об’єктів.

Всього пошкоджено 58 приватних будинків, 6 квартир в 5 багатоповерхових будинках, будинок культури, заклад освіти, поштове відділення, 12 легкових авто.

На об’єктах частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни.

ППО над Києвом збила близько 20 ракет

Під час атаки РФ застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території РФ.

Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години.

– Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет, – повідомили у КМВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 714-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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