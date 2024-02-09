Это очевидно: эксперты объяснили, почему Залужный ушел в отставку с должности главкома ВСУ

Валерий Залужный уходит с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. На этом месте теперь будет исполнять обязанности по обороне и защите страны командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

Почему уволили Валерия Залужного, что говорят эксперты о его отставке и как это может изменить ситуацию на поле боя — разбирались Факты ICTV.

Залужный уходит в отставку

— Важнейшее событие этого дня — это, конечно, решение об отставке главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного. Все, что происходило с понедельника, начиная от обсуждения, что будет дальше, в принципе разные мнения высказывались. Залужный написал статью колонку в CNN, которая содержит довольно дельные и аргументированные мысли, особенно касательно использования дронов, управления полем боя роботизированными системами.

Я являюсь горячим сторонником таких вещей, поэтому, безусловно, такое мнение генерала я поддерживаю. Конечно, нам всем нужно поблагодарить Валерия Залужного за те достижения, за ту работу, которую он сделал для защиты всех нас, — сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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По его мнению, кадровые назначения нового военного руководства свидетельствуют о принципиально важном шаге, предусматривающим рискованные в хорошем смысле и авантюрные действия. В частности, не только в обороне, но и в проведении наступательных операций.

— Я думаю, что эти назначения балансируют с точки зрения решительности, резкости, рискованности, но и умеренности, опыта и рационализма. Я надеюсь, что новое руководство в дальнейшем будет вести Украину победным путем, чтобы наносить поражение врагу.

Решение вести нас к тому, чтобы брать лучший опыт, который был введен предыдущим главнокомандующим ВСУ, генералом Залужным, решение о дронах и роботах. Это невероятно важно. Желаю успеха всем назначенным, двигаться уверенно к победе, учитывать предыдущий опыт, — отметил Александр Мусиенко.

Почему уволили Залужного

Политолог Владимир Фесенко обратил внимание, что до сих пор остается вопросом, уйдет ли Залужный в отставку или на другую должность, поскольку президент Украины Владимир Зеленский предложил генералу остаться в команде.

— Другое дело — он уходит вообще в отставку или будет какая-то другая должность, потому что президент сказал, что он предлагает остаться в команде. Но, я так понимаю, вопрос не решен. Относительно причин, почему уволили Залужного: это достаточно очевидно. Президент, как он сам сказал в обращении, хочет новой стратегии и подходов. Для него — это связано с новым человеком на посту главнокомандующего Вооруженными силами Украины, — отметил Владимир Фесенко.

Однако он отметил ответственную позицию Валерия Залужного. По его мнению, генерал дал сигнал людям, которые могут быть недовольны отставкой Залужного, чтобы оставаться объединенными в борьбе против врага.

— Я отметил бы ответственную позицию Валерия Федоровича. Он понимает, что воюющая страна должна сохранять спокойствие и стабильность, поэтому фактически подтвердил, что уходит сам. Он сделал это в неконфликтной форме.

Я думаю, что это сигнал для всех его сторонников, кто будет недоволен этим решением, что надо быть спокойными, ответственными. Главное — защищать свою страну. Все остальное — прошлое. Будущее вынесет свой вердикт, правильно это было или нет. Пока важно, чтобы мы остались едиными в борьбе с врагом, — отметил Фесенко.

Меняется команда генералов

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что очень уважает Валерия Залужного за то, что он сделал на посту главнокомандующего ВСУ. Он отметил, что изменение состава команды генералов может пойти на пользу Украине.

— Я очень уважаю Валерия Федоровича Залужного и тем более за то, что он и как он сделал. С одной стороны, это должна быть печальная новость. С другой — я понимаю, что меняется не Залужный на Сырского, а команда генералов.

Я не знаю, кто конкретно, надо дождаться. Но из обращения я там вижу фамилии, воевавшие на юге и руководившие бригадами. Непосредственно я знаю, что они делали и как благодарна Николаевщина именно им. Если мы говорим о таких молодых генералах, боевых, которые идут сейчас в команду и на смену, то это точно будет положительно. Это мое личное мнение, — сказал Виталий Ким.

По мнению политолога Владимира Фесенко, решение о назначении Сырского стало довольно ожидаемым с точки зрения профессиональных качеств из всего командного состава Вооруженных сил Украины.

— Это наиболее подготовленный человек, автор двух наиболее успешных военных операций за время нынешней войны — оборона Киева и Харьковская операция. Он имеет опыт планирования и стратегического командования. Это логичное решение, хотя воспринято оно будет, безусловно, по-разному. Не всем понравится, будет много критиков, — считает политолог.

Что будет дальше

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко утверждает, что сейчас идут обсуждения дальнейших стратегий, которые надо выбрать для победы Украины над Россией.

— Есть два момента. Или наступательная стратегия, то есть с перспективой выхода из активной обороны в наступательные действия. Пусть на локальном уровне, пусть на несильных продвижениях. Локальный, тактический уровень, но вместе с тем и перехода к определенным наступательным действиям после того, как истощится наступательная кампания врага. Это где-то весной.

Это важно с точки зрения того, что это поддержка партнеров, доверия украинского общества и в целом демонстрация того, что Украину нужно поддерживать дальше, что Украина демонстрирует успехи, — отметил Александр Мусиенко.

Военный эксперт не исключает, что есть определенные риски, которые Украина четко осознает в перспективе.

— Конечно, это риск. Мы понимаем прекрасно и осознаем это. Ресурсная обеспеченность и возможности — здесь такая чувствительная ситуация. Второе — это находиться в обороне до конца 2024 года, проводить незначительные локальные операции не наступательного характера, а сдерживающего, не дающего противнику накопить силы, перегруппироваться, доукомплектоваться и готовиться к возобновлению наступательных действий осенью-зимой. Вот такие две стратегии, — объяснил Александр Мусиенко.

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