Период турбулентности для Украины: выделят ли помощь США и как ВСУ удержат фронт

В Сенате Соединенных Штатов Америки повторно пересмотрят выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню. Теперь рассмотрение состоится без миграционной реформы и безопасности южной границы.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил Фактам ICTV, какие могут быть дальнейшие сценарии, предоставят ли США поддержку Украине и как ВСУ будут удерживать фронт в течение этого времени.

Почему провалили голосование в Сенате

— Ситуация в том, что республиканцы, особенно та часть Республиканской партии, ориентированная на Дональда Трампа, требуют жестких условий в безопасности южной границы. Ситуация с безопасностью на южных границах — это один из вопросов, который сейчас входит в приоритет американцев, поэтому они активно так держатся. И они не хотят без решения этого вопроса голосовать за пакет помощи Украине, — отметил Александр Мусиенко.

Эксперт заявил, что 45-й президент США Дональд Трамп и его сторонники заинтересованы в оттягивании этого вопроса как можно дольше, потому что это может способствовать победе на выборах в 2024 году.

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— То есть они используют сейчас эту ситуацию, которая возникла в Техасе, когда губернаторы-республиканцы выступают против действий федеральных властей. Они критикуют. Они будут использовать эту идею максимально. Они будут продвигать это с целью победы на выборах. Поэтому им не выгодно очень быстро голосовать за поддержку Украины. Поэтому это все и растянулось, — объяснил аналитик.

Какие могут быть сценарии

Александр Мусиенко обратил внимание, что это уже вылилось в определенный кризис для Украины, потому что вопрос затягивается. Однако он надеется, что выделение помощи Украине в конце концов будет решено.

— Сценарий такой, что, возможно, проголосуют. А проголосовать сейчас США могут, и даже республиканцы, ведь если Америка потеряет лидерство в Европе и мире, то это место может занять Китай. Это точно не входит в интересы ни республиканцев, ни демократов. Поэтому они должны действовать, они должны поддерживать Украину, не давать никаких возможностей и шансов Китаю и России. Это их национальные интересы. Это тот аргумент, который может подействовать, — считает эксперт.

Выделят ли помощь Украине

Он отметил, что за выделение помощи Украине в США могут проголосовать в ближайшее время. Однако не исключает, что может быть другое развитие событий. Тогда Украине станет сложнее получать определенное вооружение, необходимое на поле боя.

— Это не означает полного прекращения финансирования Украины, потому что мы будем получать средства из Европы. Но, конечно, нам будет труднее и сложнее получать определенные виды вооружений. Мы очень заинтересованы в поддержке Соединенных Штатов Америки еще и с символической точки зрения, чтобы Путин видел, что Запад не оставляет Украину и США с нами. В конце концов нам это нужно, исходя из ситуации на поле боя, — обратил внимание Александр Мусиенко.

Смогут ли ВСУ удержать фронт

Украине нужна поддержка на суше и в воздухе, в частности РСЗО HIMARS и вооружение к ним, многоцелевые истребители F-16 с дальнобойными ракетами, поставки которых, отметил эксперт, пока задерживаются.

— Держать фронт будет очень сложно, но наши силы будут держать благодаря тому, что поставляет Европа, и той помощи, которую мы получали раньше, и сейчас она доезжает. Но, безусловно, это будет значительно сложнее, чем с американской помощью, — считает руководитель Центра военно-правовых исследований.

Александр Мусиенко выразил надежду, что американские национальные интересы возобладают над избирательными. Но пока в Сенате США продолжаются дискуссии, это вытекает в период турбулентности для Украины.

— Украина уже демонстрирует пример самостоятельной героической борьбы с поддержкой Европы. Мы это продолжаем. Надеюсь, что американские национальные интересы будут преобладать над избирательными. Хотя цена победы на выборах в этом году для США довольно высокая. И это означает такой период турбулентности для нас. В то же время надежды на положительное голосование и то, что помощь поступит Украине, все же у меня сохраняются, — сказал Александр Мусиенко.

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