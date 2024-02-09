Це очевидно: експерти пояснили, чому Залужний пішов у відставку з посади головкома ЗСУ

Валерій Залужний йде з посади головнокомандувача Збройних сил України. На цьому місці тепер виконуватиме обов’язки з оборони та захисту країни командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

Чому звільнили Валерія Залужного, що кажуть експерти про його відставку та як це може змінити ситуацію на полі бою – розбиралися Факти ICTV.

Залужний йде у відставку

– Найважливіша подія цього дня – це, звичайно, рішення про відставку головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного. Все, що відбувалося з понеділка, починаючи від обговорення, що буде далі, в принципі різні думки висловлювалися. Залужний написав статтю-колонку в CNN, яка містить доволі слушні та аргументовані думки, особливо що стосується використання дронів, управління полем бою роботизованими системами.

Я палкий прихильник таких речей, тому, безумовно, таку думку генерала я підтримую. Звичайно, всім нам потрібно подякувати Валерію Залужному за ті досягнення, за ту роботу, яку він зробив для захисту всіх нас, – сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Зараз дивляться

На його думку, кадрові призначення нового військового керівництва засвідчують принципово важливий крок, що це передбачатиме ризиковані в хорошому сенсі та авантюрні дії. Зокрема, не тільки в обороні, а й у проведенні наступальних операцій.

– Я думаю, що ці призначення балансують із точки зору рішучості, різкості, ризикованості, але й поміркованості, досвіду і раціоналізму. Я сподіваюся, що нове керівництво надалі вестиме Україну переможним шляхом, щоб завдавати поразки ворогові.

Рішення вести нас до того, щоб брати кращий досвід, який був запроваджений попереднім головнокомандувачем ЗСУ, генералом Залужним, рішення щодо дронів і роботів. Це неймовірно важливо. Бажаю успіху всім призначеним, рухатися впевнено до перемоги, враховувати попередній досвід, – наголосив Олександр Мусієнко.

Чому звільнили Залужного

Політолог Володимир Фесенко звернув увагу, що досі залишається питанням, чи піде Залужний у відставку або на іншу посаду, оскільки президент України Володимир Зеленський запропонував генералу залишитися в команді.

– Інша річ – він йде взагалі у відставку чи буде якась інша посада, тому що президент сказав, що він пропонує залишитися в команді. Але, я так розумію, питання не вирішене. Щодо причин, чому звільнили Залужного – це достатньо очевидно. Президент, як він сам сказав у зверненні, хоче нової стратегії та підходів. Для нього це пов’язано з новою людиною на посаді головнокомандувача Збройних сил України, – зазначив Володимир Фесенко.

Проте він відзначив відповідальну позицію Валерія Залужного. На його думку, генерал дав сигнал людям, які можуть бути незадоволеними відставкою Залужного, щоб залишатися об’єднаними у боротьбі проти ворога.

– Я відзначив би відповідальну позицію Валерія Федоровича. Він розуміє, що країна у стані війни має зберігати спокій і стабільність, тому фактично підтвердив, що йде сам. Він зробив це в неконфліктній формі.

Я думаю, що це сигнал для всіх його прихильників, хто буде незадоволений цим рішенням, що треба бути спокійними, відповідальними. Головне – захищати свою країну. Все інше – минуще. Майбутнє винесе свій вердикт, правильно це було чи ні. Поки що важливо, щоби ми залишилися єдиними в боротьбі з ворогом, – зазначив Фесенко.

Змінюється команда генералів

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що дуже поважає Валерія Залужного за те, що він зробив на посаді головнокомандувача ЗСУ. Він зазначив, що зміна складу команди генералів може піти на користь України.

– Я дуже поважаю Валерія Федоровича Залужного і тим паче за те, що він і як він зробив. З одного боку, це має бути сумна новина. З іншого – я розумію, що змінюється не Залужний на Сирського, а команда генералів.

Я не знаю, хто конкретно, треба дочекатися. Але зі звернення я там бачу прізвища, які воювали на півдні та керували бригадами. Безпосередньо я знаю, що вони робили і як вдячна Миколаївщина саме їм. Якщо ми кажемо про таких молодих генералів, бойових, які йдуть на зараз в команду та на зміну, то це точно буде позитивно. Це моя особиста думка, – сказав Віталій Кім.

На думку політолога Володимира Фесенка, рішення про призначення Сирського стало доволі очікуваним з точки зору професійних якостей з усього командного складу Збройних сил України.

– Це найбільш підготовлена людина, автор двох найбільш успішних військових операцій за часів нинішньої війни – оборона Києва та Харківська операція. Він має досвід планування і стратегічного командування. Це логічне рішення, хоча сприйнято воно буде, безумовно, по-різному. Не всім сподобається, буде багато критиків, – вважає політолог.

Що буде далі

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко стверджує, що зараз триває обговорення подальших стратегій, які треба обрати для перемоги України над Росією.

– Є два моменти. Або наступальна стратегія, тобто з перспективою виходу з активної оборони в наступальні дії. Нехай на локальному рівні, нехай на несильних просуваннях. Локальний, тактичний рівень, але водночас і переходу до певних наступальних дій після того, як виснажиться наступальна кампанія ворога. Це десь весною.

Це важливо з точки зору того, що це підтримка партнерів, довіри українського суспільства та загалом демонстрація того, що Україну потрібно підтримувати далі, що Україна демонструє успіхи, – зазначив Олександр Мусієнко.

Військовий експерт не виключає, що є певні ризики, які Україна чітко усвідомлює в перспективі.

– Звичайно, це ризик. Ми розуміємо прекрасно і свідомі цього. Ресурсна забезпеченість та можливості – тут така чутлива ситуація. Друге – це перебувати в обороні до кінця 2024 року, проводити незначні локальні операції не наступального характеру, а стримувального, не даючи противнику накопичити сили, перегрупуватися, доукомплектуватися і готуватися до поновлення наступальних дій восени-взимку. Ось такі дві стратегії, – пояснив Олександр Мусієнко.

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