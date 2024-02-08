Сырский назначен главнокомандующим ВСУ
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский назначен главнокомандующим ВСУ.
Об этом в своем традиционном видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.
— Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины, — заявил он.
Назначение Сырского главнокомандующим ВСУ
Глава государства отметил, что провел десятки разговоров с командирами разного уровня.
— В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего — боевого командующего — генерал-полковника Александра Сырского, — подчеркнул Зеленский.
Команду перезагрузки Вооруженных сил Украины главком Сырский представит на днях.
— С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Роботино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке. Тщательно подбирается каждый, чей опыт сейчас послужит обновлению Вооруженных сил, — добавил он.
Что известно о новом главнокомандующем ВСУ
Генерал-полковник Александр Сырский был командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Как отметил Зеленский, он имеет успешный опыт защиты — провел Киевскую оборонительную операцию.
— Он имеет также и успешный опыт наступления — Харьковской освободительной операции, — добавил глава государства.
Каких изменений Зеленский ожидает в ВСУ
Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время ожидает следующих изменений в Вооруженных силах Украины, а именно что на столе появится реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год с учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив.
— Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие — должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу именно первой линии фронта, — сказал он.
Кроме того, Зеленский считает, что нужно решить проблемы с логистикой.
— Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны. Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине. Должна быть исправлена чрезмерная и неоправданная численность в штабах, — подчеркнул он.
Зеленский отметил, что в армии должна быть выстроена действенная система ротаций, а за основу можно взять опыт отдельных боевых бригад ВСУ и подразделений Госпогранслужбы, где существует такая система.
Также, по словам главы государства, нужно очевидное повышение качества обучения воинов — только обученные солдаты на первой линии.
Кроме того, Зеленский сообщил, что в структуре ВСУ создается новый род сил — Силы беспилотных систем.