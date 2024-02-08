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Сырский назначен главнокомандующим ВСУ

Олександр Сирський

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский назначен главнокомандующим ВСУ.

Об этом в своем традиционном видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

— Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины, — заявил он.

Назначение Сырского главнокомандующим ВСУ

Глава государства отметил, что провел десятки разговоров с командирами разного уровня.

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— В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего — боевого командующего — генерал-полковника Александра Сырского, — подчеркнул Зеленский.

Команду перезагрузки Вооруженных сил Украины главком Сырский представит на днях.

— С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Роботино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке. Тщательно подбирается каждый, чей опыт сейчас послужит обновлению Вооруженных сил, — добавил он.

Что известно о новом главнокомандующем ВСУ

Генерал-полковник Александр Сырский был командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Как отметил Зеленский, он имеет успешный опыт защиты — провел Киевскую оборонительную операцию.

— Он имеет также и успешный опыт наступления — Харьковской освободительной операции, — добавил глава государства.

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Сырский назначен главнокомандующим ВСУ

Каких изменений Зеленский ожидает в ВСУ

Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время ожидает следующих изменений в Вооруженных силах Украины, а именно что на столе появится реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год с учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив.

— Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие — должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу именно первой линии фронта, — сказал он.

Кроме того, Зеленский считает, что нужно решить проблемы с логистикой.

— Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны. Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине. Должна быть исправлена чрезмерная и неоправданная численность в штабах, — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что в армии должна быть выстроена действенная система ротаций, а за основу можно взять опыт отдельных боевых бригад ВСУ и подразделений Госпогранслужбы, где существует такая система.

Также, по словам главы государства, нужно очевидное повышение качества обучения воинов — только обученные солдаты на первой линии.

Кроме того, Зеленский сообщил, что в структуре ВСУ создается новый род сил — Силы беспилотных систем.

Война в Украине, Владимир Зеленский, Александр Сырский
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