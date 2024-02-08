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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Сирський призначений головнокомандувачем ЗСУ

Олександр Сирський

Командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського призначено головнокомандувачем ЗСУ.

Про це в своєму традиційному відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

– Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України, – сказав він.

Призначення Сирського головнокомандувачем ЗСУ

Голова держави зазначив, що провів десятки розмов із командирами різного рівня.

Зараз дивляться

– Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача – бойового командувача – генерал-полковника Олександра Сирського, –  наголосив Зеленський.

Команду перезавантаження Збройних сил України головком Сирський представить днями.

Від сьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда.

– Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Ретельно підбирається кожен, чий досвід зараз послужить оновленню Збройних сил, – додав він.

Що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ

Генерал-полковник Олександр Сирський був командувачем Сухопутних військ Збройних сил України. Як зауважив Зеленський, він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію.

– Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції, – додав голова держави.

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Сирський призначений головнокомандувачем ЗСУ

Яких змін Зеленський очікує у ЗСУ

Голова держави наголосив, що найближчим часом очікує змін у Збройних силах України, а саме що на столі з’явиться реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік з урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.

– Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю – має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту, – сказав він.

Крім того, Зеленський вважає, що потрібно розв’язати проблеми з логістикою.

– Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні. Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах, – наголосив він.

Зеленський зауважив, що в армії має бути вибудована дієва система ротацій, а за основу можна взяти досвід окремих бойових бригад ЗСУ та підрозділів Держприкордонслужби, де існує така система.

Також, за словами голови держави, потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів – тільки навчені солдати на першій лінії.

Крім того, Зеленський повідомив, що у структурі ЗСУ створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Олександр Сирський
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