Залужный: отставка — Зеленский предложил в дальнейшем быть в команде

Принято решение сменить руководство Вооруженных сил Украины. Валерий Залужный уходит в отставку с должности главнокомандующего ВСУ, но президент Владимир Зеленский предложил ему в дальнейшем оставаться в команде.

Указа президента об увольнении Залужного пока нет на сайте главы государства. Что известно об отставке Залужного — далее в материале Фактов ICTV.

Залужный подал в отставку

— Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются ВСУ. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве ВСУ. Время для такого обновления — именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу в дальнейшем быть в команде, — отметил Зеленский, комментируя увольнение Залужного.

Увольнение Залужного

Сам Валерий Залужный отметил, что вместе удалось выстоять против подлого и сильного врага в первые сложные дни полномасштабной войны.

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— Наша битва продолжается и ежедневно меняется. Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям, чтобы победить тоже вместе. Только что мы встретились с верховным главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии, — отметил Залужный.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию о том, что Валерий Залужный уходит в отставку с должности главнокомандующего ВСУ.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский назначен главнокомандующим ВСУ.

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