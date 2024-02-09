Интервью Путина американскому журналисту является российской ИПСО — Юсов

Интервью кремлевского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является российской ИПСО.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

— Безусловно, это мера воздействия, безусловно, это информационная психологическая специальная операция. Это российская операция, потому что целевая аудитория этого интервью — это свободный мир, западный мир. Ничего нового мы там не услышали. В Украине есть такой распространенный термин, когда в каждом городе есть люди, которых называют местными сумасшедшими. Вот это геополитический сумасшедший, который рассказывает какой-то бред о международном праве, — сказал он.

Юсов об интервью Путина американскому журналисту

По словам представителя ГУР, РФ использовала ИПСО и слила на это большие средства.

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— Но сам факт, что российские спецслужбы, Россия тратит огромные средства для того, чтобы пытаться оказывать влияние на западную аудиторию, говорит о том, что для них эта аудитория важна. И они понимают, что именно возможность влиять на демократический мир для них критически важна, — отметил он.

Юсов сказал, что вся эта операция была попыткой донести голос Путина до Запада, однако глобально это не удалось. О чем говорят оценки ведущих экспертов и политиков.

Напомним, что сегодня ночью вышло большое интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, во время которого звучали лживые тезисы о войне в Украине и не только. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже высказался по поводу заявлений кремлевского диктатора, в частности относительно того, что война в Украине является результатом расширения НАТО.

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