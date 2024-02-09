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Інтерв’ю Путіна американському журналісту є російською ІПСО — Юсов

Андрій Юсов
Фото: УНІАН

Інтерв’ю кремлівського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону є російською ІПСО.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

– Безумовно, це захід впливу, безумовно, це інформаційна психологічна спеціальна операція. Це російська операція, тому що цільова аудиторія цього інтерв’ю – це вільний світ, західний світ. Нічого нового ми там не почули.

В Україні є такий поширений термін, коли в кожному місті є люди, яких називають місцевими божевільними. Ось це геополітичний божевільний, який розповідає якісь нісенітниці про міжнародне право, – сказав він.

Юсов про інтерв’ю Путіна американському журналісту

За словами представника ГУР, РФ використала ІПСО та злила на це великі кошти.

Зараз дивляться

– Але сам факт, що російські спецслужби, Росія витрачає величезні кошти для того, щоб намагатися здійснювати вплив на західну аудиторію, говорить про те, що для них ця аудиторія важлива. І вони розуміють, що саме можливість впливати на демократичний світ для них критично важлива, – зауважив він.

Юсов сказав, що вся ця операція була спробою донести голос Путіна до Заходу, проте глобально це не вдалося. Про що говорять оцінки провідних експертів та політиків.

Нагадаємо, що сьогодні вночі вийшло велике інтерв’ю Путіна американському журналісту Такеру Карлсону, під час якого лунали брехливі тези про війну в Україні та не тільки. Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вже висловився з приводу заяв кремлівського диктатора, зокрема щодо того, що війна в Україні є результатом розширення НАТО.

ІПСО, Андрій Юсов, Війна в Україні, Володимир Путін, Журналісти, Пропаганда Росії
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