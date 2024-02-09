Польские фермеры блокируют границу с Украиной: что происходит в пунктах пропуска

9 февраля на границе с Польшей затруднено движение через пункты пропуска Медика – Шегини, Хребенное – Рава-Русская и Дорогуск – Ягодин.

Обновлено. Усложнение движения транспорта происходит из-за акции протеста польских фермеров.

С учетом ситуации, которая сложилась в Госпогранслужбе, рекомендуют путешественникам планировать маршрут через другие пункты пропуска.

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Ситуация на пунктах пропуска Медика – Шегини

Перед пунктом пропуска Медика протестующие настроены пропускать по одному грузовому автомобилю, одному автобусу и одному легковому автомобилю в час.

Ситуация на пунктах пропуска Хребенное – Рава-Русская

Возле пункта пропуска Хребенное планируют пропускать по два грузовых автомобиля в час в обоих направлениях.

Движение легкового транспорта и автобусов не будет ограничено.

Ситуация на пунктах пропуска Дорогуск – Ягодин

Через пункт пропуска Дорогуск протестующие намерены пропускать каждый час по одному грузовику в обе стороны.

Движение автобусов будет происходить без изменений.

Ситуация на пунктах пропуска Хрубешув – Владимир-Волынский

Как отмечают в Государственной таможенной службе, с 9 февраля на пункте пропуска Хрубешув – Владимир-Волынский (ст. Изов) польские фермеры планируют препятствовать перегрузке украинских сельскохозяйственных товаров с железнодорожного на автомобильный транспорт и перемещению их на терминалы по станции Грубешев.

Грузы других категорий будут перемещаться без ограничений.

Ситуация на пунктах пропуска Угринов и Устилуг

Блокирование в направлении пунктов пропуска Угринов и Устилуг, по данным польских пограничников, может начаться с 12 февраля.

Блокировка на границе Польши и Украины 9 февраля

Блокировка на границе Польши и Украины началась 9 февраля с пунктов Медика – Шегини.

Как рассказал ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире общенационального телемарафона Єдині новини спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, около 100 человек и ориентировочно 50 транспортных средств заблокировали движение для всех видов транспорта, а не только грузовиков, как заявляли ранее.

Почему началось блокирование украинской границы

Польские фермеры начали блокаду украинской границы 6 ноября 2023 года с требованием вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

17 января в Польше договорились с протестующими о разблокировании движения грузовиков к трем пунктам пропуска на границе с Украиной до 1 марта.

Однако после того, как 31 января Еврокомиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год, польские фермеры снова анонсировали блокировку границы с Украиной.

Блокировать границу с Украиной они намерены в течение месяца, то есть до начала марта.

Реакция еврокомиссара по сельскому хозяйству

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский в открытом обращении к польским фермерам выразил солидарность с ними и заверил их, что сделал “на 100% все возможное и по меньшей мере на 50% все невозможное, чтобы ограничить импорт украинских агротоваров, а также стабилизировать ситуацию на польском рынке”.

Основные тезисы заявления еврокомиссара по сельскому хозяйству:

Приостановлен импорт зерна из Украины в “прифронтовые” страны.

Импорт сахара, мяса птицы и яиц будет ограничен (уже подготовлен соответствующий проект ЕС).

Ограничения применения пестицидов в сельском хозяйстве сняты.

Требование о ежегодном отводе 4% сельхозугодий под пару приостановлено.

Сельскохозяйственные фонды Польши увеличены на €4 млрд.

Польский национальный стратегический план одобрен одним из первых в ЕС.

Сельскохозяйственные фонды на сумму свыше €5 млрд в год переданы Польше без каких-либо этапов или предварительных условий.

Прямые выплаты фермерам на ведение сельхоздеятельности выровнялись и достигли уровня выше среднего по ЕС.

Сельское хозяйство исключено из обязательного списка сокращения выбросов CO2 до 2040 года.

Польские фермеры получили государственную помощь в размере около €4 млрд.

Еврокомиссар продолжает настаивать в ЕС на увеличении прямых выплат в 2024 году на 10% в рамках госпомощи.

Обсуждается освобождение фермеров от каких-либо санкций за несоблюдение условий ЕСП (пар, севооборот, зимнее укрытие) из-за войны в Украине и отменение необходимости предоставлять фото- и любые другие доказательства для подтверждения реализации экосхем (заменено декларацией фермера).

Обещано достичь значительного увеличения сельскохозяйственного бюджета ЕС на период после 2027 г. и помощи фермерам в кризисных ситуациях.

Обсуждается возможное продолжение после июня 2024 года государственной помощи аграриям из-за войны в Украине.

Полномасштабная война в Украине длится уже 716-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ГПСУ, Государственная таможенная служба, Janusz Wojciechowski

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