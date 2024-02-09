Польські фермери блокують кордон з Україною: що відбувається в пунктах пропуску
9 лютого на кордоні з Польщею ускладнено рух через пункти пропуску Медика – Шегині, Хребенне – Рава-Руська та Дорогуськ – Ягодин.
Оновлено. Ускладнення руху транспорту відбувається через акцію протесту польських фермерів.
З урахуванням ситуації, що склалася, у Держприкордонслужбі рекомендують подорожнім планувати маршрут через інші пункти пропуску.
- Ситуація на пунктах пропуску Медика – Шегині
- Ситуація на пунктах пропуску Хребенне – Рава-Руська
- Ситуація на пунктах пропуску Дорогуськ – Ягодин
- Ситуація на пунктах пропуску Грубешів – Володимир-Волинський
- Ситуація на пунктах пропуску Угринів та Устилуг
- Блокування на кордоні Польщі та України 9 лютого
- Чому почалось блокування українського кордону
- Реакція єврокомісара з сільського господарства
Ситуація на пунктах пропуску Медика – Шегині
Перед пунктом пропуску Медика протестувальники налаштовані пропускати по одному вантажному автомобілю, одному автобусу та одному легковому автомобілю на годину.
Ситуація на пунктах пропуску Хребенне – Рава-Руська
Біля пункту пропуску Хребенне планують пропускати по два вантажні автомобілі на годину в обох напрямках.
Рух легкового транспорту та автобусів не обмежуватиметься.
Ситуація на пунктах пропуску Дорогуськ – Ягодин
Через пункт пропуску Дорогуськ протестувальники мають намір пропускати щогодини по одній вантажівці в обидві сторони.
Рух автобусів відбуватиметься без змін.
Ситуація на пунктах пропуску Грубешів – Володимир-Волинський
Як зазначають у Державній митній службі, із 9 лютого на пункті пропуску Грубешів – Володимир-Волинський (ст. Ізов) польські фермери планують перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт і переміщенню їх на термінали по станції Грубешів.
Вантажі інших категорій переміщуватимуться без обмежень.
Ситуація на пунктах пропуску Угринів та Устилуг
Блокування в напрямку пунктів пропуску Угринів та Устилуг, за даними польських прикордонників, може розпочатись із 12 лютого.
Блокування на кордоні Польщі та України 9 лютого
Блокування на кордоні Польщі та України почалось 9 лютого з пунктів Медика – Шегині.
Як розповів ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, близько 100 осіб та орієнтовно 50 транспортних засобів заблокували рух для всіх видів транспорту, а не лише вантажівок, як заявляли раніше.
Чому почалось блокування українського кордону
Польські фермери розпочали блокаду українського кордону 6 листопада 2023 року з вимогою повернути систему пропусків для українських перевізників.
17 січня в Польщі домовились із протестувальниками про розблокування руху вантажівок до трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною до 1 березня.
Однак після того, як 31 січня Єврокомісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік, польські фермери знову анонсували блокування кордону з Україною.
Блокувати кордон з Україною вони мають намір протягом місяця, тобто до початку березня.
Реакція єврокомісара із сільського господарства
Єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський у відкритому зверненні до польських фермерів висловив солідарність із ними та запевнив їх, що зробив “на 100% усе можливе та щонайменше на 50% все неможливе, щоб обмежити імпорт українських агротоварів, а також стабілізувати ситуацію на польському ринку”.
Основні тези заяви єврокомісара із сільського господарства:
- Призупинено імпорт зерна з України до “прифронтових” країн.
- Імпорт цукру, м’яса птиці та яєць буде обмежено (уже підготовлено відповідний проєкт ЄС).
- Обмеження на застосування пестицидів у сільському господарстві знято.
- Вимога про щорічне відведення 4% сільгоспугідь під пару призупинена.
- Сільськогосподарські фонди Польщі збільшено на €4 млрд.
- Польський національний стратегічний план схвалений одним із перших у ЄС.
- Сільськогосподарські фонди на суму понад €5 млрд на рік передані Польщі без будь-яких етапів чи попередніх умов.
- Прямі виплати фермерам на ведення сільгоспдіяльності вирівнялися і досягли рівня вище за середній по ЄС.
- Сільське господарство виключене з обов’язкового списку щодо скорочення викидів CO2 до 2040 року.
- Польські фермери отримали державну допомогу в розмірі майже €4 млрд.
- Єврокомісар продовжує наполягати в ЄС на збільшенні прямих виплат у 2024 році на 10% у межах держдопомоги.
- Обговорюється звільнення фермерів від будь-яких санкцій за недотримання умов ЄСП (пар, сівозміна, зимове укриття) через війну в Україні та позбавлення необхідності надавати фото- та будь-які інші докази для підтвердження реалізації екосхем (замінено декларацією фермера).
- Обіцяно досягти значного збільшення сільськогосподарського бюджету ЄС на період після 2027 року та допомоги фермерам у кризових ситуаціях.
- Обговорюватиметься можливе продовження після червня 2024 року державної допомоги аграріям через війну в Україні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 716-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: ДПСУ, Державна митна служба, Janusz Wojciechowski