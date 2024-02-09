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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Польські фермери блокують кордон з Україною: що відбувається в пунктах пропуску

фури, блокада кордону, вантажівки
Фото: УНІАН

9 лютого на кордоні з Польщею ускладнено рух через пункти пропуску Медика – Шегині, Хребенне – Рава-Руська та Дорогуськ – Ягодин.

Оновлено. Ускладнення руху транспорту відбувається через акцію протесту польських фермерів.

З урахуванням ситуації, що склалася, у Держприкордонслужбі рекомендують подорожнім планувати маршрут через інші пункти пропуску.

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Ситуація на пунктах пропуску Медика – Шегині

Перед пунктом пропуску Медика протестувальники налаштовані пропускати по одному вантажному автомобілю, одному автобусу та одному легковому автомобілю на годину.

Ситуація на пунктах пропуску Хребенне – Рава-Руська

Біля пункту пропуску Хребенне планують пропускати по два вантажні автомобілі на годину в обох напрямках.

Рух легкового транспорту та автобусів не обмежуватиметься.

Ситуація на пунктах пропуску Дорогуськ – Ягодин

Через пункт пропуску Дорогуськ протестувальники мають намір пропускати щогодини по одній вантажівці в обидві сторони.

Рух автобусів відбуватиметься без змін.

Ситуація на пунктах пропуску Грубешів – Володимир-Волинський

Як зазначають у Державній митній службі, із 9 лютого на пункті пропуску Грубешів – Володимир-Волинський (ст. Ізов) польські фермери планують перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт і переміщенню їх на термінали по станції Грубешів.

Вантажі інших категорій переміщуватимуться без обмежень.

Ситуація на пунктах пропуску Угринів та Устилуг

Блокування в напрямку пунктів пропуску Угринів та Устилуг, за даними польських прикордонників, може розпочатись із 12 лютого.

Блокування на кордоні Польщі та України 9 лютого

Блокування на кордоні Польщі та України почалось 9 лютого з пунктів Медика – Шегині.

Як розповів ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, близько 100 осіб та орієнтовно 50 транспортних засобів заблокували рух для всіх видів транспорту, а не лише вантажівок, як заявляли раніше.

Чому почалось блокування українського кордону

Польські фермери розпочали блокаду українського кордону 6 листопада 2023 року з вимогою повернути систему пропусків для українських перевізників.

17 січня в Польщі домовились із протестувальниками про розблокування руху вантажівок до трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною до 1 березня.

Однак після того, як 31 січня Єврокомісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік, польські фермери знову анонсували блокування кордону з Україною.

Блокувати кордон з Україною вони мають намір протягом місяця, тобто до початку березня.

Реакція єврокомісара із сільського господарства

Єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський у відкритому зверненні до польських фермерів висловив солідарність із ними та запевнив їх, що зробив “на 100% усе можливе та щонайменше на 50% все неможливе, щоб обмежити імпорт українських агротоварів, а також стабілізувати ситуацію на польському ринку”.

Основні тези заяви єврокомісара із сільського господарства:

  • Призупинено імпорт зерна з України до “прифронтових” країн.
  • Імпорт цукру, м’яса птиці та яєць буде обмежено (уже підготовлено відповідний проєкт ЄС).
  • Обмеження на застосування пестицидів у сільському господарстві знято.
  • Вимога про щорічне відведення 4% сільгоспугідь під пару призупинена.
  • Сільськогосподарські фонди Польщі збільшено на €4 млрд.
  • Польський національний стратегічний план схвалений одним із перших у ЄС.
  • Сільськогосподарські фонди на суму понад €5 млрд на рік передані Польщі без будь-яких етапів чи попередніх умов.
  • Прямі виплати фермерам на ведення сільгоспдіяльності вирівнялися і досягли рівня вище за середній по ЄС.
  • Сільське господарство виключене з обов’язкового списку щодо скорочення викидів CO2 до 2040 року.
  • Польські фермери отримали державну допомогу в розмірі майже €4 млрд.
  • Єврокомісар продовжує наполягати в ЄС на збільшенні прямих виплат у 2024 році на 10% у межах держдопомоги.
  • Обговорюється звільнення фермерів від будь-яких санкцій за недотримання умов ЄСП (пар, сівозміна, зимове укриття) через війну в Україні та позбавлення необхідності надавати фото- та будь-які інші докази для підтвердження реалізації екосхем (замінено декларацією фермера).
  • Обіцяно досягти значного збільшення сільськогосподарського бюджету ЄС на період після 2027 року та допомоги фермерам у кризових ситуаціях.
  • Обговорюватиметься можливе продовження після червня 2024 року державної допомоги аграріям через війну в Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 716-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ДПСУ, Державна митна служба, Janusz Wojciechowski

блокада кордону, держкордон, Держприкордонслужба, Польща
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