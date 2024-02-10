Атака на аэродром Бельбек 31 января ухудшит воздушный контроль РФ – разведка Британии

Атака на аэродром Бельбек в Крыму 31 января почти наверняка усугубит способность России координировать воздушную деятельность в Черноморском регионе.

Такой прогноз озвучили в разведке Минобороны Великобритании 10 февраля.

Последствия для РФ после атаки на аэродром Бельбек 31 января

Уничтожение бункера радиолокационной станции во время атаки на аэродром Бельбек 31 января увеличит зависимость и нагрузку на и без того растянутый парк самолетов A-50.

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Будет иметь влияние атака на Бельбек и на все меньший резерв обученного персонала РФ, который может участвовать в воздушных операциях.

В настоящее время российское командование полагается преимущественно на наземные станции управления, такие, как атакованная в Бельбеке. А для координации россияне, в частности, привлекают истребители.

Такая тактика получила особое распространение во время нынешних боевых действий, когда воздушное пространство содержит все больше угроз.

Сейчас, добавляют британские разведчики, российские пилоты и наземный персонал, очевидно, страдают от боевой усталости из-за новых вызовов.

– По этой причине любые дальнейшие удары по критически важным узлам координации в Крыму почти наверняка усилят давление, что повысит вероятность ошибки или просчета, – заключают в разведке Минобороны Великобритании.

Что известно об атаке на аэродром Бельбек 31 января

31 января после серии взрывов в Севастополе, возле Сак, Евпатории и поселка Раздольное стало известно об атаке на аэродром Бельбек.

Причастность Украины к ударам по аэродрому Бельбек в Крыму косвенно подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Сообщалось, что перед атакой на аэродром Бельбек оккупанты не успели рассредоточить оттуда летний состав.

Таким образом 31 января удалось поразить по меньшей мере три самолета РФ (вероятно, два Су-27 и Су-30) и вражеский пункт связи.

Полномасштабная война в Украине длится уже 717-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Ministry of Defence

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