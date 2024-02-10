Атака на аеродром Бельбек 31 січня погіршить повітряний контроль РФ – розвідка Британії

Атака на аеродром Бельбек у Криму 31 січня майже напевно погіршить здатність Росії координувати повітряну діяльність у Чорноморському регіоні.

Такий прогноз озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 10 лютого.

Наслідки для РФ після атаки на аеродром Бельбек 31 січня

Знищення бункера радіолокаційної станції під час атаки на аеродром Бельбек 31 січня збільшить залежність і навантаження на й без того розтягнутий парк літаків A-50.

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Матиме вплив атака на Бельбек і на все менший резерв навченого персоналу РФ, який може брати участь у повітряних операціях.

Наразі російське командування переважно покладається на наземні станції управління, такі, як атакована в Бельбеку. А для координації росіяни, зокрема, залучають винищувачі.

Така тактика набула особливого поширення під час теперішніх бойових дій, коли повітряний простір містить все більше загроз.

Нині, як додають британські розвідники, російські пілоти й наземний персонал, очевидно, страждають від бойової втоми через нові виклики.

– Тож будь-які подальші удари по критично важливих вузлах координації в Криму майже напевно посилять тиск, що підвищить імовірність помилки чи прорахунку, – підсумовують у розвідці Міноборони Великої Британії.

Що відомо про атаку на аеродром Бельбек 31 січня

31 січня після серії вибухів у Севастополі, біля Сак, Євпаторії та селища Роздольне стало відомо про атаку на аеродром Бельбек.

Причетність України до ударів по аеродрому Бельбек у Криму побічно підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Повідомлялося, що перед атакою на аеродром Бельбек окупанти не встигли розосередити звідти льотний склад.

Тож 31 січня вдалося уразити щонайменше три літаки РФ (імовірно, два Су-27 та Су-30) і ворожий пункт зв’язку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 717-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Ministry of Defence

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