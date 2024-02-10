Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Эксклюзив
Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката
Биография
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон
Александр Павлюк может стать новым командующим Сухопутных войск ВСУ: что о нем известно
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

На саммите Большой семерки будут обсуждать конфискацию российских активов – Климкин

Павло Клімкін
Фото: Getty Images

На 50-м саммите стран Большой семерки, который запланирован на лето 2024 года в Италии, будут обсуждать вопрос конфискации в России ее активов в пользу Украины.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил министр иностранных дел Украины 2014-2019 годов Павел Климкин.

По его словам, сейчас в Евросоюзе обсуждается вопрос создания отдельного фонда помощи Украине, но без американцев это будет сложно воплотить.

Сейчас смотрят

— Ведь есть договоренность о распределении (финансовой поддержки, – Ред.) плюс-минус 50 на 50. То есть 50% от американцев, 50% от Евросоюза. И Евросоюз сейчас должен вложиться, пока нет американской помощи, – заявил Павел Климкин.

Он уверен, что в американском Конгрессе проголосуют за военную помощь Украине. По экономической помощи пока идут дискуссии — сколько, как, при каких условиях.

Читайте также
Послы ЕС согласовали использование сверхдоходов с замороженных активов РФ для поддержки Украины
На саммите Большой семерки будут обсуждать конфискацию российских активов – Климкин

Арестованные активы РФ

Павел Климкин напомнил, что вскоре начнутся вступительные переговоры о членстве Украины в ЕС. Этот вопрос будут обсуждать на ближайшем саммите Большой семерки. А еще там будут говорить о том, что делать с арестованными российскими активами.

Экс-министр МИД отмечает, что есть юридическая база для того, чтобы эти российские активы взять и держать, но для конфискации — нет прецедентов в истории Запада.

— На саммите Большой семерки будут обсуждать план, как российские активы потянуть. Не просто срезать проценты для нас, а потянуть, – заявил Павел Климкин.

При этом он отмечает, что за конфискацию российских активов больше всего выступают в США, а вот европейские страны боятся, что Россия потом пойдет в суды.

Читайте также
В Сенате США приняли закон, ускоряющий процесс передачи активов РФ Украине
Сенат США

Конфискация российских активов

По словам Павла Климкина, россияне тоже не медлят и пытаются придумать, как разблокировать эти деньги. И вопрос в том, что когда начнется непосредственная конфискация, Россия уже готовит иски, чтобы прийти в международные суды и сказать, что это не предусмотрено двусторонним законодательством. Поэтому Еврокомиссия так сложно над этим работает.

— И на самом деле это правильно, ведь нужно иметь бетонную позицию. Потому что, не дай Бог, россияне выиграют хоть один иск, хотя бы на миллион евро. Это уже будет прецедент, и возникнет вопрос, как тогда вообще быть со всей конфискацией, – заявил Павел Климкин.

Но вопрос конфискации российских активов является не только юридическим, но и политическим, считает экс-министр иностранных дел.

По его словам, для Украины было бы очень хорошо, если бы мы получили эти российские активы, плюс еще 50 млрд евро от Евросоюза на четыре года, помощь от отдельных стран, а потом еще и от США и Японии.

Читайте также
Конфискация российских активов в пользу Украины требует времени — спецпредставитель США
На саммите Большой семерки будут обсуждать конфискацию российских активов – Климкин

активи РФ, відновлення України, Велика сімка, Павел Климкин, Саміт
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина рассчитывает на 13-й пакет санкций ЕС против РФ уже в феврале — Шмыгаль
Денис Шмигаль
Руководители МИД и Минобразования Португалии прибыли в Украину: что известно о визите
Міністр закордонних справ Португалії
€20 млрд военной помощи и решение по активам РФ: Шмыгаль об ожиданиях от ЕС на 2024 год
Денис Шмигаль
Саммит Евросовета: лидеры ЕС согласовали пакет помощи Украине на €50 млрд
На саммите Большой семерки будут обсуждать конфискацию российских активов – Климкин
Спецсаммит Евросовета: чего ждать Украине и какую позицию займет Орбан
На саммите Большой семерки будут обсуждать конфискацию российских активов – Климкин
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Крушат оккупанта на Запорожье: зрители ICTV собрали на 675 FPV-дронов
На саммите Большой семерки будут обсуждать конфискацию российских активов – Климкин
США будут поставлять Украине ПВО несмотря на дефицит финансирования | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
На саммите Большой семерки будут обсуждать конфискацию российских активов – Климкин
Шольц встретится с Байденом! Будут говорить о… | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
На саммите Большой семерки будут обсуждать конфискацию российских активов – Климкин
Украинских пленных не было на борту ИЛ-76 — Данилов | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
На саммите Большой семерки будут обсуждать конфискацию российских активов – Климкин
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь