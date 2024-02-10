На саммите Большой семерки будут обсуждать конфискацию российских активов – Климкин

На 50-м саммите стран Большой семерки, который запланирован на лето 2024 года в Италии, будут обсуждать вопрос конфискации в России ее активов в пользу Украины.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил министр иностранных дел Украины 2014-2019 годов Павел Климкин.

По его словам, сейчас в Евросоюзе обсуждается вопрос создания отдельного фонда помощи Украине, но без американцев это будет сложно воплотить.

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— Ведь есть договоренность о распределении (финансовой поддержки, – Ред.) плюс-минус 50 на 50. То есть 50% от американцев, 50% от Евросоюза. И Евросоюз сейчас должен вложиться, пока нет американской помощи, – заявил Павел Климкин.

Он уверен, что в американском Конгрессе проголосуют за военную помощь Украине. По экономической помощи пока идут дискуссии — сколько, как, при каких условиях.

Арестованные активы РФ

Павел Климкин напомнил, что вскоре начнутся вступительные переговоры о членстве Украины в ЕС. Этот вопрос будут обсуждать на ближайшем саммите Большой семерки. А еще там будут говорить о том, что делать с арестованными российскими активами.

Экс-министр МИД отмечает, что есть юридическая база для того, чтобы эти российские активы взять и держать, но для конфискации — нет прецедентов в истории Запада.

— На саммите Большой семерки будут обсуждать план, как российские активы потянуть. Не просто срезать проценты для нас, а потянуть, – заявил Павел Климкин.

При этом он отмечает, что за конфискацию российских активов больше всего выступают в США, а вот европейские страны боятся, что Россия потом пойдет в суды.

Конфискация российских активов

По словам Павла Климкина, россияне тоже не медлят и пытаются придумать, как разблокировать эти деньги. И вопрос в том, что когда начнется непосредственная конфискация, Россия уже готовит иски, чтобы прийти в международные суды и сказать, что это не предусмотрено двусторонним законодательством. Поэтому Еврокомиссия так сложно над этим работает.

— И на самом деле это правильно, ведь нужно иметь бетонную позицию. Потому что, не дай Бог, россияне выиграют хоть один иск, хотя бы на миллион евро. Это уже будет прецедент, и возникнет вопрос, как тогда вообще быть со всей конфискацией, – заявил Павел Климкин.

Но вопрос конфискации российских активов является не только юридическим, но и политическим, считает экс-министр иностранных дел.

По его словам, для Украины было бы очень хорошо, если бы мы получили эти российские активы, плюс еще 50 млрд евро от Евросоюза на четыре года, помощь от отдельных стран, а потом еще и от США и Японии.

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