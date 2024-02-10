На саміті Великої сімки будуть обговорювати конфіскацію російських активів – Клімкін

На 50-му саміті країн Великої сімки, який заплановано на літо 2024 року в Італії, обговорять питання конфіскації в Росії її активів на користь України.

Про це в ефірі єдиних новин заявив міністр закордонних справ України 2014-2019 років Павло Клімкін.

За його словами, зараз у Євросоюзі обговорюється питання створення окремого фонду допомоги Україні, але без американців це буде складно втілити.

Зараз дивляться

– Адже є домовленість про розподіл (фінансової підтримки, – Ред.) плюс-мінус 50 на 50. Тобто 50% від американців, 50% від Євросоюзу. І Євросоюз зараз має вкластися, поки немає американської допомоги, – заявив Павло Клімкін.

Він упевнений, що в американському Конгресі проголосують за військову допомогу Україні. Щодо економічної допомоги поки що тривають дискусії – скільки, як, за яких умов.

Арештовані активи РФ

Павло Клімкін нагадав, що невдовзі почнуться вступні переговори щодо членства України в ЄС. Це питання обговорюватимуть на найближчому саміті Великої сімки. А ще там говоритимуть про те, що робити з арештованими російськими активами.

Ексміністр МЗС наголошує, що є юридична база для того, щоб ці російські активи взяти і тримати, але для конфіскації – немає прецедентів в історії Заходу.

– На саміті Великої сімки будуть обговорювати план, як російські активи потягнути. Не просто зрізати відсотки для нас, а потягнути, – заявив Павло Клімкін.

При цьому він наголошує, що за конфіскацією російських активів найбільше виступають в США, а ось європейські країни бояться, що Росія потім піде в суди.

Конфіскація російських активів

За словами Павла Клімкіна, росіяни теж не зволікають і намагаються придумати, як розблокувати ці гроші. І питання в тому, що коли почнеться безпосередня конфіскація, Росія вже готує позови, щоб прийти в міжнародні суди і сказати, що це ж не передбачено двостороннім законодавством. Тому Єврокомісія так складно над цим працює.

– І насправді це правильно, адже потрібно мати бетонну позицію. Бо, не дай Боже, росіяни виграють хоч один позов, хоча б на мільйон євро. Це вже буде прецедент, і виникне питання, як тоді взагалі бути з усією конфіскацією, – заявив Павло Клімкін.

Але питання конфіскації російських активів є не лише юридичним, а й політичним, вважає ексміністр закордонних справ.

За його словами, для України було б дуже добре, якби ми отримали ці російські активи, плюс ще 50 млрд євро від Євросоюзу на чотири роки, допомогу від окремих країн, а потім ще й від США та Японії.

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