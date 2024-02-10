Разрабатывали несколько вариантов: офицер ГУР раскрыл детали эвакуации украинцев из Газы

Офицер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины с позывным Двадцать Первый (21-й) рассказал детали спецоперации по спасению украинцев из сектора Газа, как только там начались бои.

Об этом говорится в видеоматериале ГУР.

Двадцать Первый находится в Силах обороны с февраля 2022 года. До операции в секторе Газа участвовал в боевых действиях, в частности и на оккупированной территории Украины.

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— Задание получили сразу 7 октября 2023 года. […] Разрабатывали несколько вариантов эвакуации, но всегда что-то идет не по плану, всегда есть какие-то риски. Это была такая активная игра, в которой нам пришлось все время принимать новые решения, — рассказал офицер ГУР с позывным Двадцать Первый (21-й).

То, что началось в Газе, офицер охарактеризовал как нечто более сложное, чем то, что там периодически обычно происходит.

Двадцать Первый отметил, что гуманитарная эвакуация — это очень сложный процесс, ведь людей надо не просто вывезти, надо позаботиться об их здоровье, элементарных потребностях в еде, воде, гигиене. Кроме того, сложной частью является эвакуация детей, беременных женщин и людей с определенными болезнями.

Также процесс эвакуации был и информационно чувствительным, ведь ситуация была влиятельной для восприятия Украины среди западных партнеров и в арабском мире.

Эвакуация украинцев из сектора Газа

Первых людей эвакуировали 7 ноября 2023 года. Ранее это сделать физически было просто невозможно, отмечает офицер ГУР.

— К счастью, реализовали план с официальной эвакуацией. Открыли зеленый коридор для иностранных граждан, которые находились на территории сектора Газа, в том числе и для граждан Украины, — рассказал разведчик.

По его словам, было несколько этапов эвакуации. Первый — это представление списков граждан для утверждения, затем украинцев в определенные дни выводили с территории Газы.

Разведчик также рассказал, как удалось из Газы вывезти онкобольную женщину, ведь ей нужен был надлежащий медицинский уход, чего в городе, где ведутся боевые действия, обеспечить было невозможно. Женщину удалось эвакуировать на первых этапах.

— Была история с тяжело раненым украинцем и его племянником, который также был ранен. Мы понимали, если не эвакуируем его, то у него остаются высокие риски для жизни. И момент, когда его уже забрали и заселили в отель, обеспечили питанием, видеть, что он жив-здоров был очень приятно, — рассказывает офицер Двадцать Первый.

Группа украинцев вышла 7 ноября — вышли сразу после граждан Соединенных Штатов и граждан некоторых стран западных партнеров. Украинцы вышли быстрее, чем граждане Российской Федерации, что также было приятным результатом работы, отмечает офицер.

Миссия Главного управления разведки Минобороны завершилось в декабре — тогда, когда забрали достаточно большую третью группу украинцев. Дальнейшая эвакуация происходила меньшими группами, а потому не было необходимости в присутствии спецназовцев ГУР. Работа уже происходила через посольство.

Двадцать Первый отметил, что на тот момент у россиян был план информационно атаковать Украину. Якобы Украина покинула своих граждан в секторе Газа, якобы не будет их эвакуировать, и что украинцам лучше эвакуироваться с гражданами России. Тогда бы Российская Федерация смогла осветить эту ситуацию в своих пропагандистских целях, вроде бы, что именно РФ готова помочь украинцам.

Война Израиля с ХАМАС

7 октября 2023 года боевики палестинской группировки ХАМАС начали обстрел территории Израиля из сектора Газа. Только за первые дни боевики убили 1200 гражданских и военных, похитили около 250 человек.

22 января в секторе Газа Израиль потерял рекордное количество солдат за сутки.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских и израильских официальных лиц написало, что под сектором Газа до сих пор функционирует до 80% масштабной сети тоннелей. Там скрываются боевики ХАМАС и их руководство.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что и после завершения войны Иерусалим должен не допустить возрождения террористических организаций, которые будут угрожать израильтянам.

Источник : ГУР

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