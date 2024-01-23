Один из самых тяжелых дней. Израиль потерял рекордное количество солдат за сутки в Газе

22 января в секторе Газа погибли 24 израильских солдата. Это стало наибольшим количеством потерь ЦАХАЛ за один день с начала войны против ХАМАС.

Об этом сообщает Reuters.

Спикер израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что 21 солдат погиб, когда два здания, которые военные заминировали для сноса, взорвались после того, как боевики обстреляли танк, стоявший неподалеку.

Сейчас смотрят

Ранее сообщалось, что трое солдат погибли в результате отдельного нападения на юге Газы.

— Вчера мы пережили один из самых тяжелых дней с начала войны. Во имя наших героев, ради наших жизней мы не прекратим борьбу до полной победы, — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Гибель людей произошла, когда Армия обороны Израиля атаковала западную часть Хан-Юниса, главного города на юге анклава, предоставляющего убежище сотням тысяч палестинцев, бежавших из северных районов.

Израиль заявляет, что город сейчас является главной базой боевиков ХАМАС.

Жители Газы говорят, что с понедельника израильские войска заблокировали и штурмовали больницы, оставив раненых и погибших вне зоны досягаемости спасателей.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что и после завершения войны Иерусалим должен контролировать все политические и социальные процессы в секторе Газа, чтобы не допустить возрождения террористических организаций, способных угрожать безопасности израильтян.

Источник : Reuters

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.