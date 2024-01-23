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Один из самых тяжелых дней. Израиль потерял рекордное количество солдат за сутки в Газе

військові ЦАХАЛ
Фото: Getty Images

22 января в секторе Газа погибли 24 израильских солдата. Это стало наибольшим количеством потерь ЦАХАЛ за один день с начала войны против ХАМАС.

Об этом сообщает Reuters.

Спикер израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что 21 солдат погиб, когда два здания, которые военные заминировали для сноса, взорвались после того, как боевики обстреляли танк, стоявший неподалеку.

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Ранее сообщалось, что трое солдат погибли в результате отдельного нападения на юге Газы.

— Вчера мы пережили один из самых тяжелых дней с начала войны. Во имя наших героев, ради наших жизней мы не прекратим борьбу до полной победы, — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Гибель людей произошла, когда Армия обороны Израиля атаковала западную часть Хан-Юниса, главного города на юге анклава, предоставляющего убежище сотням тысяч палестинцев, бежавших из северных районов.

Израиль заявляет, что город сейчас является главной базой боевиков ХАМАС.

Жители Газы говорят, что с понедельника израильские войска заблокировали и штурмовали больницы, оставив раненых и погибших вне зоны досягаемости спасателей.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что и после завершения войны Иерусалим должен контролировать все политические и социальные процессы в секторе Газа, чтобы не допустить возрождения террористических организаций, способных угрожать безопасности израильтян.

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Источник: Reuters
Израиль, Война в Израиле, Сектор Газа
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