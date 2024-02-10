Розробляли декілька варіантів: офіцер ГУР розкрив деталі евакуації українців із Гази

Офіцер Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України з позивним Двадцять Перший (21-й) розповів деталі спецоперації з порятунку українців із сектора Гази, щойно там розпочалися бої.

Про це йдеться у відеоматеріалі ГУР.

Двадцять Перший перебуває у Силах оборони з лютого 2022 року. До операції у секторі Гази брав участь у бойових діях, зокрема і на окупованій території України.

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– Завдання отримали одразу 7 жовтня 2023 року. […] Розробляли декілька варіантів евакуації, але завжди щось іде не за планом, завжди є якісь ризики. Це була така активна гра, в якій нам довелось весь час ухвалювати нові рішення, ― розповів офіцер ГУР з позивним Двадцять Перший (21-й).

Те, що розпочалося в Газі, офіцер охарактеризував як щось складніше, ніж те, що там періодично зазвичай відбувається.

Двадцять Перший зауважив, що гуманітарна евакуація – це дуже складний процес, адже людей треба не просто вивезти, треба подбати про їхнє здоров’я, елементарні потреби в їжі, воді, гігієні. Крім того, складною частиною є евакуація дітей, вагітних жінок та людей із певними хворобами.

Також процес евакуацію був і інформаційно чутливим, адже ситуація була впливова для сприйняття України серед західних партнерів та в арабському світі.

Евакуація українців із сектору Гази

Перших людей евакуювали 7 листопада 2023. Раніше це зробити фізично було просто неможливо, наголошує офіцер ГУР.

– На щастя, реалізували план із офіційною евакуацією. Відкрили зелений коридор для іноземних громадян, які перебували на території сектору Гази, зокрема і для громадян України, – розповів розвідник.

За його словами, було декілька етапів евакуації. Перший – це подання списків громадян для затвердження, потім українців у певні дні виводили з території Гази.

Розвідник також розповів, як вдалося із Гази вивезти онкохвору жінку, адже їй потрібний був належний медичний догляд, чого в місті, де точаться бойові дії, забезпечити було неможливо. Жінку вдалося евакуювати на перших етапах.

– Була історія з важко пораненим українцем і його племінником, який також був поранений. Ми розуміли, якщо не евакуюємо його, то в нього залишаються високі ризики для життя. І у момент, коли його вже забрали та заселили в готель, забезпечили харчуванням, бачити, що він живий-здоровий було дуже приємно, – розповідає офіцер Двадцять Перший.

Група українців вийшла 7 листопада – вийшли одразу після громадян Сполучених Штатів та громадян деяких країн західних партнерів. Українці вийшли швидше, ніж громадяни Російської Федерації, що також було приємним результатом роботи, наголошує офіцер.

Місія Головного управління розвідки Міноборони завершилася у грудні – тоді, коли забрали достатньо велику третю групу українців. Подальша евакуація відбувалася меншими групами, а тому не було потреби у присутності спецпризначенців ГУР. Робота вже відбувалася через посольство.

Двадцять Перший наголосив, що на той момент у росіян був план інформаційно атакувати Україну. Нібито Україна покинула своїх громадян у секторі Гази, начебто не буде їх евакуйовувати і що українцям краще евакуюватися із громадянами Росії. Тоді б Російська Федерація змогла висвітлити цю ситуацію у своїх пропагандистських цілях, начебто, що саме РФ готова допомогти українцям.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики палестинського угруповання ХАМАС почали обстріл території Ізраїлю із сектору Гази. Лише за перші дні бойовики вбили 1200 цивільних та військових, викрали близько 250 осіб.

22 січня у секторі Гази Ізраїль втратив рекордну кількість солдатів за добу.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на американських та ізраїльських офіційних осіб написало, що під сектором Гази досі функціонує до 80% масштабної мережі тунелів. Там ховаються бойовики ХАМАС та їхнє керівництво.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що і після завершення війни Єрусалим повинен не допустити відродження терористичних організацій, які загрожуватимуть ізраїльтянам.

Джерело : ГУР

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