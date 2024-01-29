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Армия Израиля разрушила лишь 20% туннелей боевиков ХАМАС под Газой — WSJ

Армия Израиля разрушила лишь 20% туннелей боевиков ХАМАС под Газой — WSJ
Фото: Getty Images

Под сектором Газа до 80% обширной сети туннелей остаются нетронутыми. Там укрываются боевики ХАМАС и их руководство.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских и израильских официальных лиц.

По словам израильских военных, туннели тянутся более чем на 300 миль (более 482 км).

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Уничтожение этой сети лишит ХАМАС относительно безопасных хранилищ оружия и боеприпасов, центров управления для руководства и возможности маневрировать по территории, не рискуя попасть под обстрелы со стороны Израиля.

ЦАХАЛ пытается уничтожить туннели авиаударами, бьет по входам, планирует разведку и рейды с помощью роботов и высококвалифицированных солдат. Также Израиль заливает туннели морской водой.

Американские и израильские официальные лица не могут точно оценить степень разрушения сети подземных ходов, так как не знают, сколько километров таких туннелей существует. В США считают, что от 20 до 40% ходов были повреждены или разрушены — большая их часть на севере Газы.

Израиль пытается уничтожить сеть туннелей ХАМАС в Газе — WSJ

Фото: ЦАХАЛ/Carl Churchill/WSJ

В конце 2023 года в ходе операции под названием Море Атлантиды Израиль установил насосы на севере Газы, несмотря на опасения воздействия морской воды на запасы пресной и на наземную инфраструктуру территории. Бомбардировки туннелей привели к широкомасштабным разрушениям зданий на поверхности.

В начале января Израиль установил насос в городе Хан-Юнис на юге Газы. Отмечается, что в некоторых местах стены и другие барьеры замедлили или остановили поток воды.

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Морская вода разъела некоторые туннели, но в целом эти усилия оказались не столь эффективными, как надеялись израильские власти.

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Напомним, что 17 декабря 2023 года армия обороны Израиля обнаружила крупнейший тоннель ХАМАС на севере сектора Газа. По тоннелю могли двигаться автомобили, внутри нашли много оружия.

Ранее американская разведка сообщила, что ХАМАС и другие палестинские группировки использовали больницу Аль-Шифа в Газе для управления войсками и удержания некоторых заложников.

Источник: The Wall Street Journal
Война в Израиле, Сектор Газа, Тунель
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