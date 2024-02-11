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Зеленский назначил новых командующих ряда войск ВСУ

Зеленский назначил новых командующих ряда войск ВСУ
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал ряд указов об увольнениях и назначениях командующих войсками Вооруженных сил Украины.

Соответствующие документы опубликованы на сайте Офиса президента Украины.

Так, Владимир Зеленский уволил Максима Миргородского с должности командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ. На его место другим указом президент назначил Игоря Скибюка.

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Также глава государства назначил Игоря Плахуту командующим Силами территориальной обороны ВСУ.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк назначен командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Также указом президент Украины уволил Сергея Наева с должности командующего Объединенных сил ВСУ, а взамен назначил Юрия Содоля.

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Источник: Офис президента
Владимир Зеленский, звільнення, Сергей Наев
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