Зеленский утвердил заместителей Сырского и Баргилевича: кто они и за что будут отвечать

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуры заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

Об этом он сказал во время своего вечернего видеообращения.

– Сегодня весь день проводил совещания с военным руководством и правительством. Продолжаем перезагрузку команды управления в Силах обороны. Теперь к выполнению новых обязанностей приступают люди, которых хорошо знают в армии и которые сами хорошо знают, что нужно армии. Боевые командиры этой войны, чей опыт будет полезен именно на общеармейском уровне, — подчеркнул он.

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Зеленский об обновлении Сил обороны

Заместителем главкома Александра Сырского стал полковник Вадим Сухаревский. Как отметил глава государства, его направление – это беспилотные системы и развитие применения дронов нашими воинами. Еще одним заместителем главнокомандующего ВСУ стал полковник Андрей Лебеденко. Его направление – это инновации, а именно технологический компонент армии и боевых систем.

— Весь реальный опыт боевых командиров, боевых бригад, наших подразделений, которые построили качественную систему тренировки воинов, оценки и анализа боевых действий — весь этот опыт должен быть реализован для успеха Сил обороны Украины, — подчеркнул глава государства.

Также Зеленский согласовал кандидатуру бригадного генерала Владимира Горбатюкана на должность заместителя начальника Генштаба ВСУ. Его направление – это оперативная работа, работа штабов, планирование, управление.

Еще одним заместителем начальника Генштаба ВСУ стал бригадный генерал Алексей Шевченко. Его направление – это логистика. Бригадный генерал Михаил Драпатый также был назначен заместителем Генштаба ВСУ, он будет отвечать за подготовку, качественную тренировку наших военных.

Напомним, что 10 февраля Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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