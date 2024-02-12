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Юлия Гайдук, редакторка ленты

Игорь Плахута: что известно о новом командующем Силами территориальной обороны

Ігор Плахута
Фото: УНИАН

В 2024 году Владимир Зеленский перезагрузил военное руководство Вооруженных сил Украины. Также произошли кадровые изменения в командовании Сил обороны.

11 февраля 2024 года указом президента Украины на должность командующего Силами территориальной обороны был назначен генерал-майор Игорь Плахута.

Что известно о новом командующем Силами ТрО — в материале Фактов ICTV.

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Игорь Плахута: биография

Игорь Плахута — украинский военнослужащий, генерал-майор Вооруженных сил Украины. В 2024 году принял приказ возглавить Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

— Всегда был и остаюсь верным украинскому народу, и для меня самая высокая задача — защищать наше государство и независимость Украины в великой войне. Уверен, сможем достичь украинских целей — все вместе! — сказал генерал-майор Игорь Плахута.

Пока обнародована достаточно сжатая биография Игоря Плахуты.

Известно, что 4 декабря 2006 года Игорь Плахута был отмечен орденом Даниила Галицкого за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности Украины, а также за образцовое выполнение воинского долга и по случаю 15-й годовщины Вооруженных сил Украины.

В 2005-2008 годах служил командиром Отдельной президентской бригады.

В 2018-2019 годах был заместителем начальника Института управления государственной охраны Украины КНУ имени Тараса Шевченко.

В Силах территориальной обороны ВСУ отметили, что в 2022 году, во время полномасштабного российского вторжения на территорию Украины, Игорь Плахута присоединился к ВСУ. С первых дней полномасштабной войны он находился на фронте, на передовой, в том числе и на сложных направлениях.

Занимал должность заместителя командующего Силами специальных действий Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Почти год исполнял обязанности заместителя командующего оперативно-стратегической группировкой войск Хортица. Руководил подготовкой и обороной города Купянск.

Также Игорь Плахута занимался формированием и подготовкой резервов для операций на передовой, которые обеспечили украинским войскам преимущество в борьбе с агрессором.

Генерал-майор в сжатые сроки организовывал и осуществлял руководство мероприятиями по созданию и подготовке резервов ОСГВ Хортица, ОТГ Соледар и ОТГ Лиман.

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Игорь Плахута: что известно о новом командующем Силами территориальной обороны

Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

війна, Война в Украине, ВСУ, Территориальная оборона
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