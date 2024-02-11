Герой Украины, побывавший в самых горячих точках: биография командующего Объединенными силами Содоля

Новым командующим Объединенными силами Вооруженных сил Украины назначен Юрий Содоль. Соответствующий указ №71/2024 обнародован 11 февраля 2024 года на сайте Офиса президента.

Что известно об украинском военном Юрии Содоле, его биография и интересные факты из жизни генерал-лейтенанта — далее в материале Фактов ICTV.

Юрий Содоль — биография и факты из жизни

Юрий Содоль родился 26 декабря 1970 года в городе Чугуев Харьковской области в семье военных. Образование получил в городе Мариуполь Донецкой области, где окончил среднюю школу в 1988 году.

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В том же году поступил в Сумское высшее артиллерийское командное училище, обучение в котором завершил в 1992 году.

В 2002 году окончил Национальную академию обороны Украины по специальности боевое применение и управление действиями подразделений (частей, соединений) Сухопутных войск. В этом учебном заведении получил квалификацию офицера военного управления оперативно-тактического уровня.

Юрий Содоль прошел службу в Десантных войсках ВСУ с 2003 года. А через четыре года, в 2007-м, был назначен командиром 25 воздушно-десантной бригады.

Участие в АТО

Находясь на должности командира 25 отдельной воздушной десантной бригады, Юрий Содоль пять месяцев участвовал в активных боях, когда началась война на территории Донецкой и Луганской областей, куда вторглась Россия.

Бригада Юрия Содоля была в самых горячих точках. Среди них — бои за Рубежное, Ямполь, оборона Донецкого аэропорта, выход Сил обороны Украины из Дебальцево.

В начале 2015 года Юрий Содоль был назначен первым заместителем командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ, в составе которых он воевал в зоне Антитеррористической операции.

В 2018 году Юрию Содолю было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. В этом же году он стал командующим морской пехоты ВМС ВСУ. На этой должности он официально находился до февраля 2024 года.

Полномасштабная война России против Украины

После полномасштабного вторжения России против Украины Юрий Содоль сделал значительный вклад для защиты от вооруженной агрессии.

В конце февраля 2022 года Юрий Содоль был награжден званием Героя Украины за бои в Волновахе Донецкой области, откуда он вывел людей из-под атаки противника и организовал успешное контрнаступление.

Известно, что так удалось спасти жизни сотни военных. Юрий Содоль также участвовал в обороне Мариуполя Донецкой области.

В 2023 году был командиром оперативно-тактической группировки Донецк на Угледарском направлении.

В феврале 2024 году стал командующим Объединенными силами Вооруженных сил Украины, заменив на этой должности Сергея Наева.

Личная жизнь

Командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль женат и имеет двух сыновей, которые тоже стали военными.

Награды Юрия Содоля

Юрий Содоль был награжден медалью За воинскую службу Украине в 2010 году, получил почетные ордена За мужество III степени в 2014 году и Богдана Хмельницкого III степени в 2015-м.

В 2022 году президент Владимир Зеленский наградил генерал-лейтенанта Юрия Содоля званием Героя Украины за спасение военных в Волновахе, где было организовано успешное контрнаступление.

Летом 2022 года Юрий Содоль как командующий морской пехотой Военно-Морских сил ВСУ получил орден Золотая Звезда. Под его руководством оперативно-тактическая группировка Восток с 24 февраля 2022-го ведет оборонительную операцию против российских войск.

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