Пашинскому объявили о подозрении и провели обыски по делу о “нефтепродуктах Курченко” — что известно

Бывшему народному депутату Сергею Пашинскому и его бизнес-партнеру было объявлено о подозрении за незаконное присвоение нефтепродуктов и нанесение государству почти 1 млрд грн убытков.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в понедельник, 12 февраля.

— НАБУ, САП и СБУ по материалам Госаудитслужбы объявили подозрение бывшему народному депутату, его бизнес-партнеру и четырем их сообщникам. Они подозреваются в незаконном присвоении и продаже 97 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды армии, — говорится в сообщении.

Подозрение объявили по ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 255 УК Украины (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

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Было установлено, что в результате сделок, которые были осуществлены в 2014-2017 годах, государственному бюджету был нанесен ущерб почти на 1 млрд грн. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Что известно о деле Пашинского

В 2014 году государство конфисковало почти 100 тыс. тонн нефтепродуктов у структур олигарха Сергея Курченко, который бежал из Украины в РФ.

Следствие установило, что с помощью политического лобби экс-нардепа эти нефтепродукты передали для реализации профильному госпредприятию, чтобы наполнить госбюджет. Тогда это госпредприятие возглавляли руководители, которые были подконтрольны бизнес-партнеру экс-депутата.

По указанию фигурантов должностные лица этого госпредприятия способствовали продаже почти 100 тыс. тонн нефтепродуктов по существенно заниженным ценам группе компаний, владельцем которой был бизнес-партнер экс-депутата.

Далее эти нефтепродукты реализовывались на заправках этой группы компаний и в других сетевых АЗС, а полученный доход концентрировался у бенефициаров схемы.

Для создания видимости, что арестованные нефтепродукты переданы для нужд Минобороны, госпредприятие осуществило соответствующие поставки на коммерческой основе, за которые Минобороны рассчиталось в полном объеме.

Но МОУ получило всего 1,6% из “нефтепродуктов Курченко”. Остальные — это были нефтепродукты, закупленные у той же группы компаний, которая, в свою очередь, закупала их в РФ и Беларуси. В то же время фигуранты реализовали такую же номенклатуру товара на свою группу компаний по цене вдвое дешевле, чем на ВСУ.

— По мнению следствия, бывший нардеп обеспечивал политическое прикрытие этих сделок, используя свое влияние и админресурс в отношении государственных предприятий, судебных и правоохранительных органов, которые были причастны к конфискации этих нефтепродуктов, — отметили в СБУ.

В 2020 году суд принял решение о спецконфискации в пользу государства этих нефтепродуктов и средств, полученных от них. Но, следствие установило, что весь объем продукта и вырученные средства уже присвоили участники преступной организации. Следовательно, госбюджет потерпел убытки в размере не менее 967 млн грн.

Экс-нардеп от партии Народный фронт Пашинский подтвердил факт обысков, указав, что их проводят СБУ и НАБУ. Также он назвал фейком факт вручения ему подозрения.

Источник : СБУ

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