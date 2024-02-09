Руководит ФСБ в Мелитополе: объявлено подозрение экс-чиновнику СБУ времен Януковича

СБУ и ГБР заочно объявили о подозрении Сергею Ганже — бывшему высокопоставленному чиновнику СБУ времен Виктора Януковича, которого оккупанты поставили руководить так называемым филиалом ФСБ во временно оккупированном Мелитополе.

Предатель причастен к организации массовых репрессий, похищению и пыткам местных жителей на ВОТ Запорожской области.

Ганжа после разгона Майдана с 2014 года скрывался в РФ, а в начале полномасштабного вторжения прибыл в Мелитополь, где помогал оккупантам в распространении кремлевского режима.

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По данным СБУ, по его указанию людей похищали прямо посреди улицы или из собственных домов, а затем доставляли в российские застенки, где подвергали жестоким пыткам.

Ганже сообщено о дополнительном подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Что известно о Сергее Ганже

С 2015 года Ганжа находится в международном розыске за государственную измену из-за участия в разгоне Майдана.

Уже после полномасштабного вторжения РФ он добровольно занял руководящую должность в филиале ФСБ на временно оккупированной территории Украины — возглавил “Государственную службу безопасности по Запорожской области” и совершал действия, направленные против суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Еще в феврале 2021 года бывший генерал-майор Сергей Ганжа попал в санкционный список Украины против десяти бывших высокопоставленных военнослужащих и силовиков, которые изменили украинской присяге во время аннексии Крыма Российской Федерацией.

Фото: скин видео

Источник : СБУ, ГБР

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