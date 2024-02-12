Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон
Биография
Боевой генерал: что известно об Александре Павлюке, возглавившем Сухопутные войска ВСУ
В Германии из-за национальности убили баскетболиста юношеской сборной Украины
Блокада границы с Польшей: фермеры высыпали украинское зерно на трассу
Срочно
Взрывы в Киеве 11 февраля: в КГВА сообщили подробности ночной атаки дронов
Украина Биография
Биография
Ирина Игнатова, редакторка ленты

Вадим Сухаревский принял первый бой войны на Донбассе: что известно о заместителе Сырского

Вадим Сухаревський
Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский утвердил кандидатуры заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Одним из них стал полковник Вадим Сухаревский. Какие задачи возложены на нового заместителя и что известно о его биографии, читайте в материале Фактов ICTV.

Какое направление возглавил Вадим Сухаревский

Направление, возглавляемое полковником Сухаревским – это беспилотные системы и развитие применения дронов нашими воинами. Эта область хорошо известна новому заместителю Сырского, ведь до своего назначения он был командиром 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в составе которой действует одно из лучших подразделений применения БпЛА – ротно-тактическая группа Птицы Мадяра.

– Быть командиром на войне и вообще в армии – это безумная ответственность. Для меня отсчет войны начался в 2014 году. Она не прекращалась ни на день. 24 февраля 2022 года стало апогеем ненависти России к Украине, – говорит Сухаревский.

Биография Вадима Сухаревского – основные факты

Вадим Олегович Сухареский родился 6 октября 1984 года в городе Берегово Закарпатской области.

Сейчас смотрят

Окончил Мукачевский лицей с усиленной военно-физической подготовкой.

С февраля по октябрь 2004 года участвовал в миротворческой миссии в Ираке в составе 6 отдельной механизированной бригады. Участвовал в трехдневной битве за Эль-Кут с боевиками Армии Магди, во время которой украинские силы отстояли объекты в провинции Васит, переданные под их охрану.

После возвращения из Ирака Сухаревский поступил во Львовский институт Сухопутных войск Национального университета Львовская политехника по специальности Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений, который закончил в 2009 году.

В 2011 году старший лейтенант Сухаревский был назначен командиром аэромобильной роты 80 отдельного аэромобильного полка. Отмечен как один из двух лучших командиров рот полка.

Вадим Сухаревский защищает Украину с начала российского вторжения на Востоке в 2014 году:

  • 13 апреля 2014 принял участие в первом бою войны на Донбассе возле Семеновки (в районе Славянска). Он открыл огонь из крупнокалиберного пулемета на бронетранспортере по боевикам Игоря Гиркина и поддержал бойцов спецподразделения СБУ Альфа. После этого российские наемники отступили. В бою участвовали только шесть бойцов Альфы и БТР Сухаревского.
  • 16 августа 2014 года был ранен в бою под Красным.
  • С 2014 по 2016 год учился в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.
  • В 2016 году назначен командиром 1 линейного батальона 36 бригады морской пехоты. Выполнял задание на Мариупольском направлении.
  • В июне 2020 года получил звание подполковника.
  • В 2021 году назначен начальником штаба 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.
  • В феврале 2022 года назначен командиром 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
  • Летом 2022 года Сухаревский возглавил наступление на участке фронта между Николаевом и Херсоном. Подразделения Сухаревского одними из первых вошли в Херсонскую область во время наступления на врага и прорвали российскую оборону. На поле боя подчиненные Сухаревского проявляли изобретательность и прибегали к нестандартным подходам. В частности, модифицировали аккумуляторы в дронах DJI Mavic, чтобы коптеры могли преодолевать большее расстояние.
  • 9 ноября 2022 года бригада Сухаревского заняла село Зеленый Гай, благодаря чему Херсон стал доступен для артиллерии.

Полковник Вадим Сухаревский – награды

Самая высокая награда Вадима Сухаревского – звание Героя Украины  с вручением ордена Золотая звезда. Сухаревский получил ее в июне 2022 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Полковник Сухаревский также имеет несколько орденов:

  • Орден Богдана Хмельницкого III ст. (19 июля 2014) — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
  • Орден Народный Герой Украины (2 августа 2015 года).
  • Орден За мужество III ст. (4 декабря 2020) — за личные заслуги в укреплении обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга.
  • Орден За мужество II ст. (14 апреля 2023) — за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга.

В апреле 2023 года в честь Сухаревского назвали улицу в родном Берегово.

ВСУ, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Морпех навсегда: что известно о бригадном генерале ВСУ Андрее Гнатове
Андрій Гнатов
Украина могла перебросить на оборону Авдеевки одну из лучших своих бригад — Forbes
Місто Авдіївка
Авдеевка, Марьинское и Запорожское направления: Зеленский назвал, где самая сложная ситуация на фронте
зеленський
Суд взял под стражу Лиева, уличенного на краже 1,5 млрд грн у ВСУ
Вадим Сухаревский принял первый бой войны на Донбассе: что известно о заместителе Сырского
Игорь Плахута: что известно о новом командующем Силами территориальной обороны
Ігор Плахута
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Крушат оккупанта на Запорожье: зрители ICTV собрали на 675 FPV-дронов
Вадим Сухаревский принял первый бой войны на Донбассе: что известно о заместителе Сырского
США будут поставлять Украине ПВО несмотря на дефицит финансирования | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Вадим Сухаревский принял первый бой войны на Донбассе: что известно о заместителе Сырского
Шольц встретится с Байденом! Будут говорить о… | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Вадим Сухаревский принял первый бой войны на Донбассе: что известно о заместителе Сырского
Украинских пленных не было на борту ИЛ-76 — Данилов | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Вадим Сухаревский принял первый бой войны на Донбассе: что известно о заместителе Сырского
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь