Вадим Сухаревский принял первый бой войны на Донбассе: что известно о заместителе Сырского

Президент Владимир Зеленский утвердил кандидатуры заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Одним из них стал полковник Вадим Сухаревский. Какие задачи возложены на нового заместителя и что известно о его биографии, читайте в материале Фактов ICTV.

Какое направление возглавил Вадим Сухаревский

Направление, возглавляемое полковником Сухаревским – это беспилотные системы и развитие применения дронов нашими воинами. Эта область хорошо известна новому заместителю Сырского, ведь до своего назначения он был командиром 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в составе которой действует одно из лучших подразделений применения БпЛА – ротно-тактическая группа Птицы Мадяра.

– Быть командиром на войне и вообще в армии – это безумная ответственность. Для меня отсчет войны начался в 2014 году. Она не прекращалась ни на день. 24 февраля 2022 года стало апогеем ненависти России к Украине, – говорит Сухаревский.

Биография Вадима Сухаревского – основные факты

Вадим Олегович Сухареский родился 6 октября 1984 года в городе Берегово Закарпатской области.

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Окончил Мукачевский лицей с усиленной военно-физической подготовкой.

С февраля по октябрь 2004 года участвовал в миротворческой миссии в Ираке в составе 6 отдельной механизированной бригады. Участвовал в трехдневной битве за Эль-Кут с боевиками Армии Магди, во время которой украинские силы отстояли объекты в провинции Васит, переданные под их охрану.

После возвращения из Ирака Сухаревский поступил во Львовский институт Сухопутных войск Национального университета Львовская политехника по специальности Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений, который закончил в 2009 году.

В 2011 году старший лейтенант Сухаревский был назначен командиром аэромобильной роты 80 отдельного аэромобильного полка. Отмечен как один из двух лучших командиров рот полка.

Вадим Сухаревский защищает Украину с начала российского вторжения на Востоке в 2014 году:

13 апреля 2014 принял участие в первом бою войны на Донбассе возле Семеновки (в районе Славянска). Он открыл огонь из крупнокалиберного пулемета на бронетранспортере по боевикам Игоря Гиркина и поддержал бойцов спецподразделения СБУ Альфа. После этого российские наемники отступили. В бою участвовали только шесть бойцов Альфы и БТР Сухаревского.

16 августа 2014 года был ранен в бою под Красным.

С 2014 по 2016 год учился в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

В 2016 году назначен командиром 1 линейного батальона 36 бригады морской пехоты. Выполнял задание на Мариупольском направлении.

В июне 2020 года получил звание подполковника.

В 2021 году назначен начальником штаба 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

В феврале 2022 года назначен командиром 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Летом 2022 года Сухаревский возглавил наступление на участке фронта между Николаевом и Херсоном. Подразделения Сухаревского одними из первых вошли в Херсонскую область во время наступления на врага и прорвали российскую оборону . На поле боя подчиненные Сухаревского проявляли изобретательность и прибегали к нестандартным подходам. В частности, модифицировали аккумуляторы в дронах DJI Mavic, чтобы коптеры могли преодолевать большее расстояние.

9 ноября 2022 года бригада Сухаревского заняла село Зеленый Гай, благодаря чему Херсон стал доступен для артиллерии.

Полковник Вадим Сухаревский – награды

Самая высокая награда Вадима Сухаревского – звание Героя Украины с вручением ордена Золотая звезда. Сухаревский получил ее в июне 2022 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Полковник Сухаревский также имеет несколько орденов:

Орден Богдана Хмельницкого III ст. (19 июля 2014) — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Орден Народный Герой Украины (2 августа 2015 года).

Орден За мужество III ст. (4 декабря 2020) — за личные заслуги в укреплении обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга.

Орден За мужество II ст. (14 апреля 2023) — за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга.

В апреле 2023 года в честь Сухаревского назвали улицу в родном Берегово.

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