Способны достигать Москвы: в Украине растет производство дальнобойных БпЛА

Только 1 из 10 украинских компаний, производящих беспилотные летательные аппараты, которые могут долетать до российских Москвы и Санкт-Петербурга, является государственной.

Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью иностранным журналистам.

Производство БпЛА в Украине

Михаил Федоров отметил, что подавляющее большинство производителей беспилотников в Украине являются частными.

Сейчас смотрят

— Увеличивается категория дронов-камикадзе с дальностью полета 300, 500, 700 и 1 тыс. км. Два года назад этой категории не существовало вообще, — рассказал глава Минцифры.

По его словам, в Украине планируют в 2024 году изготовить тысячи дальнобойных дронов. В то же время увеличиваются объемы производства таких беспилотников.

Федоров обратил внимание, что недавняя серия атак по российским нефтяным объектам отображает усилия Украины в содействии производству дальнобойных дронов. В прошлом году в рамках инициативы Brave1 выделили $2,5 млн на военные техностартапы.

Министр подчеркнул, что согласен с оценкой начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что Киев достиг определенного паритета с Москвой в производстве БпЛА дальнего радиуса действия.

Источник: US News & World Report

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.