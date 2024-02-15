Укр Рус
Укр Рус
Популярные
После падения обломков начался пожар: в Ивано-Франковской области уничтожена ракета
Из-за обстрела одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии
Взрывы во Львове: трое пострадавших, есть попадание в объект инфраструктуры
Взрывы в Киеве 15 февраля: в КГВА сообщают об уничтожении всех ракет
Пожар в Москве ночью 13 февраля: пылало над нефтеперерабатывающим заводом
Украина
Екатерина Белоброва, редактор ленты

Страны НАТО планируют поставить Украине миллион беспилотников – Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

В течение 2024 года страны НАТО намерены поставить Украине 1 млн боевых беспилотников.

Союзники анонсировали такую помощь Силам обороны во время встречи с министром обороны Рустемом Умеровым в рамках Совета НАТО-Украина, передает пресс-служба Североатлантического блока.

— Рустем Умеров проинформировал партнеров о последних событиях на линии фронта.  И мы обратили внимание на важность нашей постоянной поддержки, — сказал по итогам встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте также
Уже видим влияние на фронт: Столтенберг о затягивании с помощью США для Украины
Страны НАТО планируют поставить Украине миллион беспилотников – Столтенберг

Он добавил, что на долю стран НАТО приходится 99% всей военной помощи Украине.

Сейчас смотрят

— Чтобы пополнить наши запасы и продолжать поддерживать Украину, нам необходимо перейти от медленных темпов мирного времени к высокоскоростному производству. И только за последние несколько месяцев НАТО согласовала контракты на сумму $10 млрд, — указано в коммюнике.

Столтенберг подчеркнул, что 20 стран в составе Блока согласились сформировать коалицию по разминированию украинской территории.

Читайте также
Дроны, ПВО, F-16 и артиллерия: итоги встречи Рамштайн-19
Страны НАТО планируют поставить Украине миллион беспилотников – Столтенберг

Йенс Столтенберг, Дрони, Украина-НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина и НАТО должны сосредоточиться на развитии устойчивого ОПК — Умеров
Страны НАТО планируют поставить Украине миллион беспилотников – Столтенберг
Россия не сможет в ближайшие месяцы перейти к наступлению в Украине – НАТО
Війна в Україні
В Польше откроется учебно-тренировочный центр Украина-НАТО: что известно
Єнс Столтенберг
Есть три ключевые причины: Столтенберг объяснил, почему США не выйдут из состава НАТО
Єнс Столтенберг
Мошенники обманули украинцев на 45 млн грн: полицейские разоблачили преступную схему продажи дронов
Страны НАТО планируют поставить Украине миллион беспилотников – Столтенберг

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь