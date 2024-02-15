Страны НАТО планируют поставить Украине миллион беспилотников – Столтенберг

В течение 2024 года страны НАТО намерены поставить Украине 1 млн боевых беспилотников.

Союзники анонсировали такую помощь Силам обороны во время встречи с министром обороны Рустемом Умеровым в рамках Совета НАТО-Украина, передает пресс-служба Североатлантического блока.

— Рустем Умеров проинформировал партнеров о последних событиях на линии фронта. И мы обратили внимание на важность нашей постоянной поддержки, — сказал по итогам встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он добавил, что на долю стран НАТО приходится 99% всей военной помощи Украине.

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— Чтобы пополнить наши запасы и продолжать поддерживать Украину, нам необходимо перейти от медленных темпов мирного времени к высокоскоростному производству. И только за последние несколько месяцев НАТО согласовала контракты на сумму $10 млрд, — указано в коммюнике.

Столтенберг подчеркнул, что 20 стран в составе Блока согласились сформировать коалицию по разминированию украинской территории.

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