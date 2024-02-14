Дроны, ПВО, F-16 и артиллерия: итоги встречи Рамштайн-19

Вечером 14 февраля подошло к концу 19-е по счету заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

Стороны обсуждали краткосрочные потребности Украины, где среди тем были, в частности, поставки артиллерии, противовоздушной обороны, а также совместное производство дронов странами-партнерами.

О том, какие еще темы и договоренности звучали во время заседания в формате Рамштайн-19 14 февраля — Фактам ICTV эксклюзивно рассказали министр обороны Рустем Умеров и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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Итоги заседания Рамштайн-19

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Контактная группа по вопросам обороны Украины во главе с Америкой продолжает оставаться единой в поддержке краткосрочных и долгосрочных потребностей нашей страны на поле боя.

— Страны этой Контактной группы почти два года спустя все еще объединены общей целью. Кремль продолжает делать ставки на то, что мы все потеряем интерес к Украине и что наша поддержка будет мерцать и угасать, но я настроен решительно, как никогда, — сказал Остин.

В комментарии Фактам ICTV министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в заседании принимали участие более 50 стран.

— Мы общались о том, что в коалиции противовоздушной помощи будут предоставляться как системы, так и ракеты. По артиллерии, то будут как артиллерийские системы, так и снаряды, — сказал он.

В своей заметке в Facebook Умеров сообщил, что стороны провели плодотворные переговоры в рамках коалиции возможностей.

— Поддержка партнеров есть. Работаем, чтобы выбить россиян с наших территорий — как на земле, так и в море и на небе, — написал он.

В целом, говорит Умеров, в рамках Рамштайна существует 8 коалиций, к каждой из которых присоединилось по 10 стран.

— Достаточно хороший перечень возможностей, которые будут сегодня предоставлять наши партнеры. Также министр Остин заверил, что США будут поддерживать нас. Почти все европейские министры обороны также выступили и заверили, что будут продолжать поддержку нашей страны, — сказал он Фактам ICTV.

Наибольшее внимание во время заседания Рамштайна 14 февраля уделяли артиллерии, противовоздушной обороне, дронам и IT-коалиции, рассказали чиновники.

Коалиция ПВО

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что результатом 19-й встречи в формате Рамштайн станет существенное “закрытие украинского неба” путем усиления систем противовоздушной обороны.

По словам Писториуса, именно сегодня было впервые проведено заседание коалиции противовоздушной обороны на уровне глав Минобороны во главе с Германией и Францией. Это же подтвердил и его французский коллега.

— После запуска артиллерийской коалиции сегодня мы совместно с Борисом Писториусом запускаем коалицию поддержки ПВО для Украины, — написал министр обороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети Х (бывший Twitter).

В коалицию по противовоздушной и противоракетной обороне входят 15 стран-партнеров, которые подписали соответствующий меморандум.

— Это важный шаг с участием 15 стран-участниц, ведь мы все осознаем, что противовоздушная оборона является важным уроком войны против Украины, — отметил Писториус.

Предполагается, что коалиция будет координировать свои национальные взносы, чтобы усилить ПВО Украины, что позволит украинским войскам стать более эффективными на поле боя и усилить защиту населения.

— Было заявлено о продолжении поддержки во всех сферах. Особенно могу отметить поддержку по предоставлению дополнительных ракет для нашей ПВО и для противокорабельных ракетных комплексов, — сказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов в комментарии Фактам ICTV.

По его словам, количество ракет для ПВО является “достаточно приличным” и Украине их “хватит на некоторое время”.

Министр обороны Умеров добавил, что обсуждались как ракеты, так и сами системы. На сегодня Украина работает над тем, чтобы покрывать большее количество городов противовоздушной обороной.

Когда Украина получит F-16

Буданов заявил, что “вопрос уже решен“. По его словам, сейчас идет обсуждение технических подробностей, касающихся передачи самолетов, готовности инфраструктуры Украины принимать истребители, готовности украинских пилотов и украинского персонала к их обслуживанию.

Конкретные сроки получения Украиной самолетов начальник ГУР МО не назвал, но сказал, что это уже “финальный этап”, поэтому надеется, что украинцы смогут увидеть истребители в небе Украины уже весной.

В то же время министр обороны Рустем Умеров был более консервативным в оценках получения Украиной самолетов. По его словам, поставки истребителей происходят согласно ранее очерченным планам.

Дроны

В комментарии Фактам ICTV министр обороны также объявил, что страны — участники Контактной группы по обороне Украины открыли дроновую коалицию, в рамках которой будет несколько направлений: производство дронов, финансовая поддержка по производству БпЛА в Украине и за рубежом.

По его словам, работа по производству уже началась.

— Мы уже работаем. Просто не говорим, какая поставка идет, потому что производим достаточно большое количество (дронов, — Ред.). Сейчас они (партнеры, — Ред.) присоединятся к нам путем финансирования, а потом будем смотреть. Также они будут поставлять свои дроны, — сказал он.

В то же время Умеров говорит, что насыщаться этими дронами будут все виды и рода войск. Но Украина смотрит на то, что можно сделать уже сегодня по поставкам дронов со стороны партнеров.

— К Великобритании, Латвии и Швеции присоединились Нидерланды, Германия, Эстония. Фундамент коалиции — сильный, коалиция уже работает, — сказал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

Артиллерийская коалиция

По словам Буданова, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Рамштайна сделал обстоятельный доклад, в котором были “четко очерчены все основные приоритеты” артиллерийской коалиции. Кроме того, с партнерами обсуждались поставки Украине 155-мм снарядов.

— Понятно, что артиллерийские системы и артбоеприпасы — это приоритет № 1. Партнеры из разных стран озвучили, сколько и какая страна, в какой промежуток времени (речь шла о ближайшем месяце) сможет передать (оружие, — Ред.). Это значительно облегчит нам жизнь, — сказал он.

Рустем Умеров добавил, что обсуждалось возможное совместное производство боеприпасов с партнерами, а также откуда будут поступать системы и финансирование.

Накануне заседания, 12 февраля, страны-участницы коалиции по развитию ИТ-способностей Украины завершили подписание соглашения о сотрудничестве, заявили в Минобороны Украины.

Соглашение ИТ-коалиции стало первым среди коалиций возможностей, а в саму коалицию вошли Эстония и Люксембург как страны-лидеры, а также Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина. Также путем подписания декларации о намерениях присоединилась к коалиции и Великобритания.

— Документ закрепляет стремление государств-участников оказывать помощь Украине в течение следующих 6 лет с целью развития взаимосовместимой ИТ-инфраструктуры Министерства обороны и Сил обороны Украины, — говорится в сообщении.

Также соглашение определяет роли стран-партнеров по сотрудничеству в рамках ИТ-коалиции. Речь идет о принятии решений и закупок, а также юридического обоснования финансовых взносов стран-участниц.

Справочно. ИТ-коалиция занимается поддержкой Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.

Коалиция по разминированию

По итогам заседания в литовском Минобороны сообщили, что Литва и еще 20 стран подписали в Брюсселе Протокол о намерениях о создании коалиции по разминированию Украины.

Лидером в коалиции будут Литва и Исландия.

— Первый важный шаг сделан, и впереди нас ждет большая работа. Если ситуация с подготовкой солдат в сфере разминирования сейчас удовлетворительная, то потребность в оборудовании является критической. В рамках коалиции по разминированию Литва передаст украинской армии бронетранспортеры и выделит €1,2 млн на программу поддержки НАТО в сфере разминирования, — сказал министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Финансирование

Результатом заседания также стало финансирование Украины со стороны Канады. Так, министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна предоставит Украине около $44 млн (60 млн канадских долларов).

По его словам, средства пойдут в коалицию по наращиванию потенциала Военно-воздушных сил Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Блэр отметил, что этот вклад будет направлен на поддержку создания устойчивого потенциала истребителей F-16 в Украине. В частности, средства помогут обеспечить поставки жизненно необходимых материалов и оборудования для F-16, таких как запасные части, станции вооружения, авионика и боеприпасы.

Фото: Рустем Умєров, 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка

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