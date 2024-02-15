Усиление туда идет, все решат решительные действия: Буданов об Авдеевке

Ситуация в Авдеевке Донецкой области остается тяжелой. Все решат решительные действия с украинской или российской стороны, однако еще рано говорить о результате.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии Фактам ICTV.

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Ситуация в Авдеевке

— В Авдеевке ситуация тяжелая. Но сказать, что там что-то совсем критическое, нет, я бы так не сказал. Есть проблемы с прорывом центральной части города, но все же не более того. Все решат, скажем так, решительные действия с их или с нашей стороны. Говорить о результате еще рано, — отметил руководитель ГУР.

По словам начальника украинской военной разведки, в Авдеевку направляется определенное усиление. Однако Буданов не уточнил, о чем именно идет речь.

— Под Купянском в принципе никаких серьезных изменений не происходит. Не верьте, это все информационные вбросы. А больше таких горячих точек и нет. Главнокомандующий недавно посещал Авдеевку, и определенные решения он точно принял. Усиление туда идет, — подчеркнул Буданов.

Авдеевка на карте

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