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Простреливается единственный эвакуационный маршрут: ОВА о ситуации в Авдеевке, Селидово и Николаевке

Единственный эвакуационный маршрут из Авдеевки Донецкой области полностью простреливается россиянами. Сейчас в городе остается 926 человек. Враг обстреливает различные населенные пункты, в частности Селидово, Николаевку и Часов Яр.

Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в интервью ведущему национального телемарафона Вадиму Карпьяку.

Бои под Авдеевкой

— Та дорога, которая вела в город, уже простреливается врагом полностью. Сейчас в Авдеевке находится 926 человек. Люди выезжают самостоятельно, но очень неохотно по 3-4 человека каждый день. В городе есть резервы гуманитарной помощи, воды и медикаментов. Обстановка в Авдеевке очень сложная. Враг пытается прорвать линию обороны и захватить город в кратчайшие сроки. Наши защитники сдерживают врага на всех направлениях, — отметил Вадим Филашкин.

По информации ОВА, в Авдеевке Донецкой области жертвами последнего российского обстрела стали две женщины пожилого возраста.

Простреливается единственный эвакуационный маршрут: ОВА о ситуации в Авдеевке, Селидово и Николаевке

Фото: Донецкая ОВА

Ракетный обстрел Селидово

— Враг ночью цинично обстрелял баллистическими ракетами Селидово. Две ракеты попали по полю, никого там не было. Одна ракета попала в многоэтажку. Целый подъезд, с первого до пятого этажей, разрушен. Есть раненые люди. Две ракеты попали в больницу: одна из них — в родильное отделение, где погибли три человека.

Одна женщина прикрыла восьмилетнего ребенка. Одна беременная женщина, которая находилась на лечении в родильном отделении, погибла. Еще 13 человек ранены. Под завалами никого нет, поисково-спасательная операция завершена, — поделился глава Донецкой ОВА.

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Атака РФ по Николаевке

Николаевка Донецкой области тоже находится под вражеским огнем, как и Селидово, отметил Вадим Филашкин.

— Враг обстрелял сегодня ночью как линию фронта, так и прифронтовые города, и Николаевку тоже. К сожалению, есть погибшие люди. Враг бил тоже баллистическими ракетами, как и по городу Селидово, — сказал глава Донецкой ОВА.

Гуманитарная ситуация в Часовом Яру

В Часовом Яру уже не осталось детей, потому что их вывезли из населенного пункта еще летом. Однако там до сих пор остаются люди, которых призывают эвакуироваться из-за угрозы.

— 833 человека сейчас находится в городе Часов Яр. Детей мы вывезли еще летом прошлого года, детишек там нет. Сейчас людям, которые там остались, гуманитарная помощь не критична, но все труднее туда заезжать и завозить помощь. Враг пытается уничтожить город полностью. Уже в который раз мы подчеркиваем, чтобы люди выезжали с линии фронта, — подчеркнул Филашкин.

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Война в Украине, Донецкая область, обстріл, Ракетные удары России, ракетний удар, Селидово, Часов Яр
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