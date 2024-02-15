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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украина получит тысячи дронов на $250 млн — коалицию возглавят Британия и Латвия

Грант Шаппс
Фото: Getty Images

Великобритания вместе с Латвией возглавят большую коалицию беспилотников, в рамках которой предоставят Украине тысячи дронов на $250 млн, в том числе и FPV.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

— Великобритания продолжает делать все возможное, чтобы дать Украине то, в чем она нуждается: в этом году мы увеличили нашу помощь до 2,5 млрд фунтов стерлингов и выделили 200 млн фунтов стерлингов на производство беспилотников, что делает нас крупнейшим поставщиком беспилотников в Украине, — сказал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Он добавил, что международную коалицию по предоставлению беспилотников Украине Великобритания возглавит совместно с Латвией.

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Великобритания увеличит и упорядочит предоставление Украине союзниками FPV-дронов.

Отмечается, что эти БпЛА доказали свою высокую эффективность на поле боя, предоставляя операторам ситуационную осведомленность для поражения вражеских позиций, бронетехники и кораблей.

Это первый проект, который будет запущен в рамках программы на 200 млн фунтов стерлингов, о котором премьер-министр Риши Сунак объявил в январе 2024 года. В рамках этого пакета Великобритания закажет для Украины тысячи беспилотников FPV, в частности британских производителей.

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Безпілотники, військова допомога, Великая Британия, Латвия, Украина
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