Нидерланды присоединяются к военной коалиции беспилотников для Украины.

Об этом заявила глава Министерства обороны страны Кайса Оллонгрен накануне двухдневной встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

По ее словам, для Нидерландов это могут быть дополнительные €2 млрд расходов к уже выделенной сумме на 2024 год.

— Мы, конечно, знаем, что дроны очень важны в этой войне. Именно поэтому мы присоединяемся к коалиции по разработке беспилотников, которую Украина создала вместе с Латвией, вместе с другими странами, чтобы убедиться, что мы делаем именно это — увеличиваем производство, используем новейшие технологии и предоставляем именно то, что нужно Украине, — сказала она.

Обещание Нидерландов является дополнением к выделению истребителей F-16, артиллерии, боеприпасов и систем противовоздушной обороны для военной помощи Украине.

В прошлом месяце об участии в коалиции дронов сообщила Великобритания.

На днях вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Киев достиг определенного паритета с Москвой в производстве БпЛА дальнего радиуса действия.

По его словам, в Украине планируют в 2024 году изготовить тысячи дальнобойных дронов. В то же время увеличиваются объемы производства таких беспилотников.

Источник : Independent

