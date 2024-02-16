Тарнавский о боях за Авдеевку: продолжается плановое усиление и маневр войсками

Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая.

Об этом ночью 16 февраля сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) Таврия Александр Тарнавский.

Бои за Авдеевку: ситуация на 16 февраля

Сейчас ожесточенные бои за Авдеевку ведутся в черте города.

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Украинские войска, отмечает Александр Тарнавский, применяют все силы и средства для сдерживания врага.

– Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения, – отмечает командующий ОСГВ Таврия.

Также, добавляет Александр Тарнавский, подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев.

Командиры на местах, отмечает командующий ОСГВ Таврия, знают свою задачу и выполняют ее согласно плану Главнокомандующего Вооруженными силами Украины по стабилизации ситуации в этом направлении. Управление войсками – устойчивое и эффективное.

– Мы ценим каждый клочок украинской земли, но самая высокая ценность и приоритет для нас – сохранение жизни украинского солдата.

Авдеевская оборонительная операция продолжается. Наши воины и дальше уничтожают армию оккупанта и перемалывают ресурсы и резервы врага, которые тот, не щадя, бросает в бой. ВСУ и другие составляющие Сил обороны Украины работают единым монолитом, – отмечает Александр Тарнавский.

Ситуация в районе Авдеевки: сводка Генштаба ВСУ 16 февраля

Как прокомментировали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 16 февраля ситуацию в районе Авдеевки, в данный момент украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить город.

ВСУ стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны на протяжении суток отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкиного и еще пять атак – недалеко от Першотравневого и Невельского Донецкой области.

Ситуация в районе Авдеевки: что известно

Третью отдельную штурмовую бригаду срочно передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинских войск. Это 15 февраля подтвердили в самой 3 ОШБр.

Сейчас, отмечает пресс-офицер 3 ОШБр Александр Бородин, ситуация в районе Авдеевки критическая – одной бригаде ВСУ противостоит семь бригад оккупантов.

Ситуацию в районе Авдеевки считают критической и в Белом доме.

Поэтому официальный представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что Конгрессу США больше не стоит медлить с принятием нового пакета помощи для Украины.

Тем временем Палата представителей Конгресса США не одобрила законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню и ушла на перерыв до 28 февраля.

Полномасштабная война в Украине длится уже 723-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Александр Тарнавский

Фото: Александр Тарнавский

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