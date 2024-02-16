Укр Рус Eng
Укр Рус Eng
Популярные
После падения обломков начался пожар: в Ивано-Франковской области уничтожена ракета
Взрывы в Хмельницкой области: после сбития ракеты вспыхнул пожар, есть пострадавшие
Взрывы во Львове: трое пострадавших, есть попадание в объект инфраструктуры
Алексей Навальный скончался в колонии
Взрывы в Киеве 15 февраля: в КГВА сообщают об уничтожении всех ракет
Мир
Екатерина Белоброва, редактор ленты

В Белом доме заявили об угрозе потери Авдеевки: в ВСУ заканчиваются снаряды

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

В Белом доме бои на Авдеевском направлении Донецкой области считают критическими, поэтому Конгрессу США больше не стоит медлить с принятием нового пакета помощи для Украины.

В противном случае у ВСУ не буде ресурсов держать оборону и Авдеевка будет взято под контроль российскими оккупантами.

Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Джон Кирби во время брифинга с американской прессой.

Сейчас смотрят

— Россияне продолжают ежедневно оказывать давление на украинские позиции, и есть риск, что Авдеевка попадет под контроль РФ. Это в значительной степени происходит из-за того, что у Сил обороны истощается запас артиллерийских боеприпасов, — подчеркнул он.

Читайте также
Уже видим влияние на фронт: Столтенберг о затягивании с помощью США для Украины
В Белом доме заявили об угрозе потери Авдеевки: в ВСУ заканчиваются снаряды

Кирби добавил, что цена такого промедления со стороны конгрессменов очень высока, и ложится на плечи украинских воинов.

— Если члены Палаты представителей в ближайшее время не проголосуют за принятие пакета помощи Украине, то ситуация, которую мы наблюдаем вокруг Авдеевки, будет перенесена и на другие линии фронта, — резюмировал чиновник из администрации Джо Байдена.

Помощь для Украины от США

13 февраля Сенат США принял законопроект на сумму более $95 млрд, который включает финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них — $60 млрд должны быть направлены нашему государству.

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова поблагодарила лидеров Сената и каждого, кто поддержал Украину в этот критический момент. Также с благодарностью к американским партнерам обратился и президент Владимир Зеленский.

Однако одобрение сенаторами не стало мотивационным фактором для спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Он по-прежнему отказывается выносить помощь Украине на голосование, в приоритете рассматривая возведение стены на границе с Мексикой — для ограничения доступа мигрантам.

Читайте также
Авдеевка — не в окружении: Лиховий о ситуации на фронте
В Белом доме заявили об угрозе потери Авдеевки: в ВСУ заканчиваются снаряды

Источник: White House
Авдеевка, Белый дом, Война в Украине, військова допомога, Джон Кірбі, США-Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украинские войска вышли из Авдеевки
Місто Авдіївка
Украина получает военную помощь по заключенным ранее контрактам — Пентагон
В Белом доме заявили об угрозе потери Авдеевки: в ВСУ заканчиваются снаряды
Дальность стрельбы до 2 600 км: что известно о крылатых ракетах Калибр
Крилата ракета Калібр
Бои за Авдеевку: несколько наших бойцов попали в плен
Авдіївка
Захватят Авдеевку и что тогда? Бен Ходжес проанализировал ситуацию
В Белом доме заявили об угрозе потери Авдеевки: в ВСУ заканчиваются снаряды

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь