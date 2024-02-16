В Белом доме заявили об угрозе потери Авдеевки: в ВСУ заканчиваются снаряды

В Белом доме бои на Авдеевском направлении Донецкой области считают критическими, поэтому Конгрессу США больше не стоит медлить с принятием нового пакета помощи для Украины.

В противном случае у ВСУ не буде ресурсов держать оборону и Авдеевка будет взято под контроль российскими оккупантами.

Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Джон Кирби во время брифинга с американской прессой.

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— Россияне продолжают ежедневно оказывать давление на украинские позиции, и есть риск, что Авдеевка попадет под контроль РФ. Это в значительной степени происходит из-за того, что у Сил обороны истощается запас артиллерийских боеприпасов, — подчеркнул он.

Кирби добавил, что цена такого промедления со стороны конгрессменов очень высока, и ложится на плечи украинских воинов.

— Если члены Палаты представителей в ближайшее время не проголосуют за принятие пакета помощи Украине, то ситуация, которую мы наблюдаем вокруг Авдеевки, будет перенесена и на другие линии фронта, — резюмировал чиновник из администрации Джо Байдена.

Помощь для Украины от США

13 февраля Сенат США принял законопроект на сумму более $95 млрд, который включает финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них — $60 млрд должны быть направлены нашему государству.

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова поблагодарила лидеров Сената и каждого, кто поддержал Украину в этот критический момент. Также с благодарностью к американским партнерам обратился и президент Владимир Зеленский.

Однако одобрение сенаторами не стало мотивационным фактором для спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Он по-прежнему отказывается выносить помощь Украине на голосование, в приоритете рассматривая возведение стены на границе с Мексикой — для ограничения доступа мигрантам.

Источник : White House

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