Бои за Авдеевку: ситуация критическая, некоторые подразделения ВСУ работают на 360 градусов

В районе Авдеевки критическая ситуация. Соотношение войск там на сегодня на одну бригаду ВСУ семь бригад оккупантов.

Об этом 15 февраля сообщил пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире Радио Свобода.

Что известно о ситуации на Авдеевском направлении

Третья отдельная штурмовая бригада (ОШБр) Вооруженных сил Украины для усиления украинских войск.

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– Надо понимать, что здесь против нас две армии. Соотношение примерно один к семи. Это очень серьезный вызов. Если сравнивать с Бахмутом, где мы тоже были в обороне во время Вагнера, то там была смесь между зеками и спецурой, то здесь линейные бригады механизированные Российской Федерации и специалисты из ГРУ (Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ — Ред.). То есть, это, наверное, самый серьезный кулак Российской Федерации в Украине, – сказал он.

Бородин отметил, что сейчас в районе Авдеевки украинские силы находятся в сложном формате обороны.

– Некоторые подразделения работают у нас на 360 градусов, то есть действительно ситуация тяжелая, и один из элементов — это то, что враг может на некоторых участках поражать почти полностью на 360 градусов. Это не говорит, что мы полностью в окружении на этих участках, но это означает, что поражать он может, – подчеркнул пресс-офицер.

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона Единые новости заявил, что Авдеевка не в окружении, но ситуация там критическая.

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